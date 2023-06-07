Nữ người mẫu và người có ảnh hưởng của Brazil Lygia Fazio vừa qua đời ở tuổi 40 vì biến chứng thẩm mỹ do 'trùng tu' vòng 3 cách đây vài năm.
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Theo New York Post và The Mirror của Anh đưa tin ngày 1/6 (giờ địa phương), người mẫu Brazil Lygia Fazio (40 tuổi) vừa qua đời một ngày trước đó (31/5) tại một bệnh viện ở Brazil. Nữ người mẫu được cho là đã nhập viện điều trị gần 3 tuần trước khi mất.
Fazio được cho là đã bị tác dụng phụ do nhiễm trùng silicone sau khi tăng kích thước vòng 3 tại một cơ sở làm đẹp chui cách đây 3 năm. Cô đã trải qua đợt nâng vòng 3 đầu tiên vào năm 2013, nhưng sau đó đã cố gắng tăng kích thước thêm, nữ người mẫu từng nói: "Bạn trai tôi không hài lòng với kết quả thẩm mỹ lần này". Khi các bác sĩ can ngăn, nói rằng tốt hơn là cô không nên thực hiện thêm ca thẩm mỹ nào nữa, thế nhưng cô vẫn liều lĩnh "trùng tu" vòng 3 tại một cơ sở bất hợp pháp, do bác sĩ không có chuyên môn thực hiện.
Được biết, trong quá trình thẩm mỹ, các bác sĩ đã bơm chất làm đầy silicone và PMMA công nghiệp vào vòng ba của Fazio. Nữ người mẫu đã bị chất này lan truyền khắp cơ thể sau phẩu thuật và gây nhiễm trùng.
Fazio được cho là đã điều trị tại bệnh viện hơn ba tháng để loại bỏ PMMA vào năm 2021. Trong một cuộc phỏng vấn báo chí vào năm ngoái, nữ người mẫu chia sẻ: “Có vẻ như silicone và PMMA đang di chuyển trong cơ thể” và “trong trường hợp của tôi, nó di chuyển sang một bên của cơ thể, vì vậy tôi phải loại bỏ nó". Fazio được điều trị đều đặn, nhưng cuối cùng qua đời vì nhiễm trùng ở tuổi 40, truyền thông quốc tế đưa tin.
Người quen của Fazio và Mairi Borges xót thương xác nhận thông tin qua đời của nữ người mẫu xấu số trên trang cá nhân: "Fazio luôn xinh đẹp, cô ấy luôn tìm kiếm sự hoàn hảo. Nhưng sự hoàn hảo đó đã trở thành một quả bom hẹn giờ".