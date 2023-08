Theo New York Post và The Mirror của Anh đưa tin ngày 1/6 (giờ địa phương), người mẫu Brazil Lygia Fazio (40 tuổi) vừa qua đời một ngày trước đó (31/5) tại một bệnh viện ở Brazil. Nữ người mẫu được cho là đã nhập viện điều trị gần 3 tuần trước khi mất.

Người mẫu Lygia Fazio - Ảnh: Instagram/Lygia Fazio

Fazio được cho là đã bị tác dụng phụ do nhiễm trùng silicone sau khi tăng kích thước vòng 3 tại một cơ sở làm đẹp chui cách đây 3 năm. Cô đã trải qua đợt nâng vòng 3 đầu tiên vào năm 2013, nhưng sau đó đã cố gắng tăng kích thước thêm, nữ người mẫu từng nói: "Bạn trai tôi không hài lòng với kết quả thẩm mỹ lần này". Khi các bác sĩ can ngăn, nói rằng tốt hơn là cô không nên thực hiện thêm ca thẩm mỹ nào nữa, thế nhưng cô vẫn liều lĩnh "trùng tu" vòng 3 tại một cơ sở bất hợp pháp, do bác sĩ không có chuyên môn thực hiện.