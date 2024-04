2 ngày tới từ 28/4-29/4, 3 con giáp có lộc kinh doanh, buôn may bán đắt, lương thưởng đều tăng, thuận đường thăng quan tiến chức

Tài lộc: Về mặt tài chính, ước mong tài lộc sẽ có nhiều khởi sắc mới.

Sức khoẻ: Tẩm bổ cơ thể, thoải mái ăn uống, không có quá nhiều lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp gặp nhiều may mắn trong thời gian tới. Bản mệnh có thể giải quyết hết các vấn đề rắc rối của hiện tại, chuẩn bị tinh thần đón nhận may mắn trong tương lai. Dù gặp phải khó khăn, con giáp này vẫn giữ vững tinh thần, sẵn sàng đối mặt với mọi vấn đề. May mắn và tiền của liên tục tìm đến với bản mệnh.

Cuối tháng 4, người tuổi Ngọ tạm biệt khó khăn. Bước sang tháng 5, bản mệnh đón nhận cơ hội phát triển mới, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội là có thể thành công. Tháng 6 là thời điểm tuổi Ngọ có thể gặt hái quả ngọt, tận hưởng thành quả tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng 2 ngày tới, tuổi Tuất kịp thời nhận ra lỗi lầm của mình và sửa đổi. Tuy nhiên, việc này cũng cần thời gian nên bản mệnh cần bình tĩnh để đối mặt, không nên lo lắng thái quá.

Về chuyện tiền bạc, bản mệnh nên nhớ rằng cái gì đến nhanh quá cũng là cái bẫy vì nó khiến bản mệnh có phần ảo tưởng. Thế nên, tốt hơn hết là bản mệnh hãy khiêm tốn hơn trong cách thể hiện, đừng quá tham lam hay quá phô trương.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.