Tìm ra con sứa đang ẩn nấp trong vòng 10 giây chứng tỏ bạn có thị lực 20/20

Thế giới 25/12/2023 10:10

Câu đố tìm kiếm này có thể tiết lộ khả năng quan sát của bạn như thế nào trong vòng 10 giây.

Bạn có thể tìm thấy một con sứa biển đang ẩn nấp đâu đó trong bức tranh dưới đây không? 

Tìm ra con sứa đang ẩn nấp trong vòng 10 giây chứng tỏ bạn có thị lực 20/20 - Ảnh 1
Câu đố - Ảnh: Jagran Josh/The Sun 

Một người có thị lực hoàn hảo sẽ nhanh chóng tìm ra con sứa đang ẩn mình dưới nước giữa rong biển, đá và san hô.

Nếu bạn có thể giải được câu đố này thì có thể bạn là người có thị lực 20/20.

Bức ảnh là một vùng biển tuyệt đẹp với rong biển và các loài thực vật khác khiến bạn mất tập trung trong việc tìm kiếm con sứa.

Tác phẩm nghệ thuật này được Jagran Josh chia sẻ trên Facebook và khiến nhiều người háo hức đi tìm con sứa đang ẩn nấp. 

Trong tác phẩm đặc biệt này, những người có chỉ số thị giác cao sẽ có thể nhìn thấy đáp án trong vòng vài giây.

Mẹo để giải các câu đố như thế này là chia hình ảnh thành các phần.

Sau đó, thực hiện tìm kiếm từng phần một để đảm bảo việc kiểm tra đến từng chi tiết trước khi chuyển sang phần tiếp theo.

Nếu bạn đang gặp khó khăn, hãy tập trung vào góc trên bên phải của bức ảnh.

 

 

Bạn đã có đáp án chưa? 

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 10 giây thì bạn có thể là người có thị lực 20/20. Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này.   

Tìm ra con sứa đang ẩn nấp trong vòng 10 giây chứng tỏ bạn có thị lực 20/20 - Ảnh 2
Đáp án - Ảnh: Jagran Josh/The Sun 
Tìm chú mèo đội mũ ông già Noel, nếu phát hiện dưới 32 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Tìm chú mèo đội mũ ông già Noel, nếu phát hiện dưới 32 giây, bạn là người có thị lực 20/20

Nếu có thể phát hiện ra chú mèo đội mũ ông già Noel, bạn có thể là người có thị lực 20/20.

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