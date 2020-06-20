Thiếu thuốc, đôi vợ chồng nghiện ngập bán con mới sinh với giá 200 triệu

Thế giới 20/06/2020 17:46

Một cặp vợ chồng nghiện ngập đã bị kết án vì hành vi bán con mới sinh cho một cặp đôi hiếm muộn thông qua mạng xã hội.

Mới đây, Tòa án Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã đưa ra xét xử một đôi vợ chồng về hành vi bán con mới sinh.

Theo Sohu, đôi vợ chồng này đã bán con trai vừa lọt lòng cho một cặp đôi hiếm muộn thông qua mạng xã hội. Cả hai bị bắt khi đang trong khách sạn với đầy ma túy và tiền mặt. Hiện đứa bé đang được ông bà chăm sóc, còn đôi vợ chồng phải trả giá cho hành vi của mình. 

Được biết, đôi vợ chồng này nghiện ma túy đã nhiều năm. Đầu năm ngoái, cô vợ họ Zhong mang thai nhưng vẫn sử dụng ma túy nhiều lần trong suốt thai kỳ. Do nợ nần khắp nơi, cả hai quyết định rao bán đứa con còn chưa chào đời.

Thiếu thuốc, đôi vợ chồng nghiện ngập bán con mới sinh với giá 200 triệu - Ảnh 1
Đôi vợ chồng nghiện bán con mới sinh - Ảnh: Sohu

Tháng 2 năm ngoái, Zhong quen một phụ nữ họ Liu. Vợ chồng bà Liu bị hiếm muộn nhiều năm, đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không có kết quả.

Zhong nói mình không đủ khả năng nuôi con và đang tìm một gia đình để "chăm sóc" đứa con chưa chào đời. Hai bên thống nhất bà Liu sẽ trả 60.000 nhân dân tệ (khoảng 200 triệu đồng) để "bồi dưỡng" cho cặp vợ chồng nghiện ma túy và nhận đứa bé ngay khi chào đời.

Ngày 11/10, Zhong hạ sinh bé trai khỏe mạnh. Người chồng họ Wang lập tức bế con rời bệnh viện. Cả hai không hề biết đã bị cảnh sát theo dõi.

Trước đây, Zhong từng vào tù vì các tội danh như: Cung cấp địa điểm cho đối tượng nghiện ma túy, cướp và buôn bán trẻ em. Do đang có con nhỏ nên người phụ nữ được tha bổng vào tháng 6/2018. Tuy nhiên cô ta vẫn chứng nào tật ấy.

Phát hiện Wang đưa con rời bệnh viện, cảnh sát âm thầm theo dõi và biết được anh ta bán con cho vợ chồng bà Liu. 

Hôm sau, cảnh sát đã tới và đưa đứa bé đi. Còn Zhong và Wang thì bị bắt khi đang "phê pha" trong khách sạn. Với tội buôn bán trẻ em, Wang lãnh 5 năm tù, còn Zhong là 6 năm.

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