Hoàn cảnh khó khăn, mẹ bán con 1 tháng tuổi sang Trung Quốc

Xã hội 24/04/2020 11:44

Người mẹ trẻ tỏ ra ân hận về hành vi bán con sang Trung Quốc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Mới đây, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Tăng Thị Ngọc Linh (SN 1991, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Xàng (SN 1968, trú huyện Đồng Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2019, Linh và Xàng đã bàn nhau mang bé Nguyễn Cu Bo (1 tháng tuổi, con trai của Linh) đi bán. Cả hai bắt xe ô tô từ nhà đến thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Khi các đối tượng này chuẩn bị vượt biên qua đường mòn thuộc mốc 1125 thì bị lực lượng Biên phòng Lạng Sơn phát hiện bắt giữ.

ban con sang trung quoc 1
Do hoàn cảnh khó khăn, Linh bị dụ dỗ bán con sang Trung Quốc - Ảnh: Tiền Phong
ban con sang trung quoc 2
'Mẹ mìn' Xàng là người dẫn mối, đưa hai mẹ con Linh sang bên kia biên giới - Ảnh: Tiền Phong 

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Bị cáo Linh tỏ ra ân hận về hành vi bán con sang Trung Quốc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tăng Thị Ngọc Linh 12 năm tù, Nguyễn Thị Xàng 13 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Tháng 5/2019, lực lượng chức năng Trung Quốc giải cứu thành công một cô gái 18 tuổi người Việt Nam bị bán sang Trung Quốc để làm vợ.

Theo điều tra, vào ngày 11/5, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị H. về việc con gái mình là V. (18 tuổi) đang bị giam giữ, hành hạ khi làm vợ người đàn ông Trung Quốc.

Cảnh sát xác định đầu năm 2019, biết bà H. đang cần tiền, Nguyễn Thị Mỹ Trang (53 tuổi, ngụ huyện Long Điền) tư vấn cho bà này bán con gái làm vợ một người đàn ông Trung Quốc.

Sau đó, Trang đã liên hệ với Nguyễn Thị Hằng (43 tuổi, cư trú tại Trung Quốc) để được trợ giúp.

Sau phi vụ này, Hằng được người đàn ông đưa chi phí 60.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu tiền Việt Nam). Hằng lấy 10.000 và đưa cho bà H. 40.000 nhân dân tệ, số còn lại Hằng đổi ra tiền Việt Nam Đồng và gởi cho Trang.

Sống với người chồng Trung Quốc này được vài hôm, V. bị người này đánh đập nên gọi về cho mẹ để cầu cứu.

Mẹ ruột bán con gái 18 tuổi làm vợ đại gia Trung Quốc với giá 40.000 nhân dân tệ

Mẹ ruột bán con gái 18 tuổi làm vợ đại gia Trung Quốc với giá 40.000 nhân dân tệ

Thiếu tiền, bà H. được Trang tư vấn bán con gái 18 tuổi sang làm vợ “đại gia” Trung Quốc với giá 40.000 nhân dân tệ nên đồng ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc buôn bán người mẹ bán con

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 53 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản