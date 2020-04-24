Hoàn cảnh khó khăn, mẹ bán con 1 tháng tuổi sang Trung Quốc

Người mẹ trẻ tỏ ra ân hận về hành vi bán con sang Trung Quốc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Mới đây, TAND tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Tăng Thị Ngọc Linh (SN 1991, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Xàng (SN 1968, trú huyện Đồng Hải, tỉnh Bạc Liêu) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2019, Linh và Xàng đã bàn nhau mang bé Nguyễn Cu Bo (1 tháng tuổi, con trai của Linh) đi bán. Cả hai bắt xe ô tô từ nhà đến thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn.

Khi các đối tượng này chuẩn bị vượt biên qua đường mòn thuộc mốc 1125 thì bị lực lượng Biên phòng Lạng Sơn phát hiện bắt giữ.

Do hoàn cảnh khó khăn, Linh bị dụ dỗ bán con sang Trung Quốc - Ảnh: Tiền Phong

'Mẹ mìn' Xàng là người dẫn mối, đưa hai mẹ con Linh sang bên kia biên giới - Ảnh: Tiền Phong

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Bị cáo Linh tỏ ra ân hận về hành vi bán con sang Trung Quốc vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tăng Thị Ngọc Linh 12 năm tù, Nguyễn Thị Xàng 13 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Tháng 5/2019, lực lượng chức năng Trung Quốc giải cứu thành công một cô gái 18 tuổi người Việt Nam bị bán sang Trung Quốc để làm vợ.

Theo điều tra, vào ngày 11/5, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị H. về việc con gái mình là V. (18 tuổi) đang bị giam giữ, hành hạ khi làm vợ người đàn ông Trung Quốc.

Cảnh sát xác định đầu năm 2019, biết bà H. đang cần tiền, Nguyễn Thị Mỹ Trang (53 tuổi, ngụ huyện Long Điền) tư vấn cho bà này bán con gái làm vợ một người đàn ông Trung Quốc.

Sau đó, Trang đã liên hệ với Nguyễn Thị Hằng (43 tuổi, cư trú tại Trung Quốc) để được trợ giúp.

Sau phi vụ này, Hằng được người đàn ông đưa chi phí 60.000 nhân dân tệ (hơn 200 triệu tiền Việt Nam). Hằng lấy 10.000 và đưa cho bà H. 40.000 nhân dân tệ, số còn lại Hằng đổi ra tiền Việt Nam Đồng và gởi cho Trang.

Sống với người chồng Trung Quốc này được vài hôm, V. bị người này đánh đập nên gọi về cho mẹ để cầu cứu.

Mẹ ruột bán con gái 18 tuổi làm vợ đại gia Trung Quốc với giá 40.000 nhân dân tệ Thiếu tiền, bà H. được Trang tư vấn bán con gái 18 tuổi sang làm vợ “đại gia” Trung Quốc với giá 40.000 nhân dân tệ nên đồng ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoan-canh-kho-khan-me-ban-con-1-thang-tuoi-sang-trung-quoc-357360.html