‘Thánh nữ JAV’ hé lộ bí mật hậu trường ‘cảnh nóng’ với 8 người đàn ông

Trong buổi tuyên truyền cho dự án phim mới, nữ diễn viên nổi tiếng người Nhật Wawa đã có những chia sẻ đầy thú vị về vai diễn của mình.

Mới đây, nữ diễn viên “phim người lớn” Nhật Bản Wawa đã khiến khán giả ngỡ ngàng khi hé lộ bí mật hậu trường đằng sau những thước phim nhạy cảm với 8 người đàn ông cùng lúc.

Theo đó, cô nàng vừa đảm nhận vai nữ chính trong một bộ phim gắn mác 18+ do đạo diễn Yokozuna Kaimi sản xuất. Được biết trong phim, Wawa phải diễn cảnh nhạy cảm với 8 người đàn ông. Đây được xem là một trong những bộ phim táo bạo nhất hiện nay.

Nữ diễn viên 'phim người lớn' Nhật Bản Wawa - Ảnh: Internet

“Thánh nữ JAV” tiết lộ tất cả những cảnh nóng trong phim đều là “người thật việc thật”. Tuy nhiên, trái ngược với tưởng tượng của nhiều khán giả, công việc này thực tế lại rất khó khăn.

Cụ thể, tại trường quay, các diễn viên phải diễn những phân cảnh thân mật trước sự chứng kiến của hàng chục nhân viên xung quanh, không được mở nhạc thư giãn và bầu không khí vô cùng gượng gạo.

Phải diễn với 8 người đàn ông cùng lúc nên Wawa khá gượng gạo - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm về công việc hiện tại, Wawa cho biết dù rất yêu nghề nhưng nữ diễn viên phải đối mặt với áp lực gia đình, người thân, bạn bè và dư luận. Bên cạnh đó, cuộc sống của cô cũng bị ảnh hưởng khá nhiều sau khi bắt đầu công việc này. Tuy nhiên, Wawa khẳng định bản thân vẫn sẽ tiếp tục đóng phim “người lớn” vì thực sự yêu thích nó.

Gái xinh cởi trần quảng cáo thuốc tăng vòng 1 nhưng hành động của người đàn ông bên cạnh mới thực sự gây sốc Đoạn clip gây tranh cãi trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc một cô gái khỏa thân thản nhiên để người đàn ông xoa ngực trước ống kính máy quay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nu-jav-he-lo-bi-mat-hau-truong-canh-nong-voi-8-nguoi-dan-ong-392544.html