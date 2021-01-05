Gái xinh cởi trần quảng cáo thuốc tăng vòng 1 nhưng hành động của người đàn ông bên cạnh mới thực sự gây sốc

Đoạn clip gây tranh cãi trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc một cô gái khỏa thân thản nhiên để người đàn ông xoa ngực trước ống kính máy quay.

Mới đây, đoạn clip gây tranh cãi trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc một nữ người mẫu xinh đẹp cho người đàn ông bên cạnh xoa ngực để quảng cáo đã thu về hàng nghìn bình luận chỉ trích.

Theo đó, nhân vật chính trong đoạn clip là nam diễn viên Hong Kong Lin Zuo (31 tuổi) - một phú nhị đại nổi tiếng trong showbiz. Trong khi đó, mẫu nữ xinh đẹp kia chính là bạn gái của anh. Cô nàng có tên là Hiromi và rất nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài nóng bỏng.

Trong clip, Hiromi vì muốn quảng cáo thuốc tăng vòng 1 nên đã cởi trần quay video. Điều gây chú ý nhất chính là việc Lin Zuo dùng tay xoa ngực bạn gái. Cặp đôi khá thoải mái trước ống kính khi vừa làm hành động này vừa cười đùa vui vẻ.

Hành động của cặp đôi bị nhận xét là phản cảm - Ảnh: Internet

Đoạn clip này ngay lập tức nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng: "Câu like rẻ tiền", "Đây là lý do mẹ anh ta phản đối mối tình này", "Họ đang làm gì vậy", "Tôi đang phải xem thứ quảng cáo rẻ tiền này ư", "Cả hai đều quá lố rồi", "Phản cảm đến thế là cùng", "Cả hai nên dừng làm những điều thế này trên mạng đi"...

Được biết trước đó, cặp đôi đã từng vấp phải không ít chỉ trích vì những hành động phản cảm trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gai-xinh-coi-tran-quang-cao-thuoc-tang-vong-1-nhung-hanh-dong-cua-nguoi-dan-ong-ben-canh-moi-thuc-su-gay-soc-392450.html