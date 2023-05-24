Người phụ nữ thường xuyên la hét khi tập thể dục sáng khiến cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra thích thú

Thế giới 24/05/2023 19:04

Một người phụ nữ ở Trung Quốc hầu như sáng nào cũng dậy để đạp xe quanh khu vực lúc 6 giờ sáng và cố gắng hét thật to để tăng dung tích phổi đã được hàng xóm mệnh danh là “chiếc đồng hồ báo thức của con người”.

Theo South China Morning Post, kể từ tháng 10 năm ngoái, người phụ nữ này thường xuyên xuất hiện trên các con phố lân cận ở tỉnh An Huy. Khi đi trên chiếc xe đạp của mình, cô ấy hét về phía các khu dân cư gần đó với một cánh tay duỗi thẳng về phía các khu chung cư.

Tiếng la hét đúng giờ của cô ấy có thể được nghe thấy trong toàn bộ khu phố, và không lâu sau đó, một người dân, họ Chang, đã gọi cô ấy là “đồng hồ báo thức của con người”.

Chang đã đăng một đoạn video về “công việc hàng ngày” của người phụ nữ được quay từ căn hộ ở tầng trên của anh ấy trên nền tảng video Douyin vào ngày 16 tháng 4.

Cô ấy đến đây. Sẵn sàng… bắt đầu,” Chang nói trong video khi người phụ nữ được cho thấy đang đạp xe về phía tòa nhà của anh ta, sau đó hét lên kéo dài gần 10 giây.

Người phụ nữ thường xuyên la hét khi tập thể dục sáng khiến cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra thích thú - Ảnh 1
Người phụ nữ lạ mặt đã kéo dài tiếng hét lên 10 giây trong tập thể dục vào buổi sáng. Ảnh: Shutterstock

“Đây là một cái khác,” Chang nói khi một tiếng hét dài khác từ người phụ nữ vang lên trong không khí.

Đoạn video đã thu hút hơn 70.000 bình luận, nhiều người tỏ ra thích thú trước bài tập khác thường của người phụ nữ. 

Một số người bình luận bày tỏ sự thông cảm với Chang, lưu ý rằng anh ấy đã quen thuộc với thời gian và kiểu bài tập la hét của người phụ nữ.

Sau video đầu tiên, Chang bắt đầu thường xuyên thức dậy sớm và đợi người phụ nữ đi ngang qua cửa sổ của mình để anh có thể ghi nhật ký video về thói quen của cô ấy trên Douyin.

“Ngày 4: Đến lúc rồi. Cô ấy đây”, Chang nói trong phần mở đầu của một cuốn nhật ký bằng video.

“Ngày 7: Cô ấy sẽ không đến trong ba ngày tới vì dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ mưa.”

“Ngày 8: Cô ấy vẫn ở đây mặc dù trời mưa”.

Vào ngày 14, một nhóm cư dân xuất hiện trong đoạn video đang gặp người phụ nữ trên đường phố và yêu cầu cô ngừng gây ồn ào.

Người phụ nữ thường xuyên la hét khi tập thể dục sáng khiến cư dân mạng Trung Quốc tỏ ra thích thú - Ảnh 2
Một số người suy đoán trên mạng rằng người phụ nữ, giống như nhiều người già ở Trung Quốc, đến công viên để hò hét và cười đùa nhằm cải thiện sức khỏe của phổi. Ảnh: Shutterstock

Chang tiếp tục dậy sớm để ghi hình người phụ nữ những ngày sau cuộc gặp mặt trực tiếp nhưng khi đạp xe đi ngang qua, cô không còn la hét nữa.

Thay vào đó, cô vỗ vào chân, tay, ngực và đấm vào đầu như một sự thỏa hiệp với những cư dân phàn nàn.

Khi đi qua khu chung cư của Chang, cô ấy sẽ lại tiếp tục la hét như thường lệ.

Chang cho biết không ai biết người phụ nữ bí ẩn sống ở đâu hoặc tại sao cô ấy lại quyết tâm cải thiện dung tích phổi của mình bằng cách la hét, nhưng một số người đã so sánh với những người cao tuổi thường la hét hoặc cười to khi tập thể dục ở công viên địa phương để tăng dung tích phổi.

Chang vẫn tiếp tục ghi nhật ký về người phụ nữ và tại thời điểm viết bài, anh ấy đang ở ngày thứ 32 ghi lại thói quen của cô ấy trong các video hàng ngày và tiếp tục thu hút các bình luận trực tuyến.

“Cô ấy không bao giờ biết một người đàn ông đang đợi cô ấy đúng giờ mỗi ngày như vậy”, một người châm biếm.

“Anh đã yêu cô ấy rồi à?” một người khác hỏi đùa.

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