Người mẹ bán hoa ở nghĩa trang kiếm tiền cho con đi 'du học' được lên sóng truyền hình, câu chuyện sau đó khiến cư dân mạng phẫn nộ

Thế giới 17/03/2021 15:13

Thương con, người mẹ đi bán hoa kiếm sống nuôi gia đình, cho con gái đi "du học" tại ngôi trường Đại học Oxford danh tiếng ở Anh, sau cùng chết lặng khi biết được sự thật.

Theo tin tức đăng trên tờ The Sun, cô gái có tên Merve Bozkurt, 25 tuổi, hiện sinh sống tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã nói dối mẹ mình rằng vừa nhận được suất học bổng của trường Oxford danh tiếng ở Anh. Trước đó, nhờ thành tích học tập khá tốt, lại được coi là "con ngoan trò giỏi" nên khi biết tin, mẹ cô gái, bà Guselin, hiện 57 tuổi đã vô cùng mừng rỡ.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình Merve không mấy khá giả, thậm chí là nghèo khó. Cha mẹ của cô đều đã lớn tuổi, vì sức khỏe ốm yếu nên người cha không còn khả năng đi làm những công việc nặng nhọc nữa, vậy nên mẹ là người duy nhất phải lo toan và gánh vác chuyện kinh tế của cả gia đình. Bà là người vô cùng thương con, vậy nên không vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình mà tước bỏ đi cơ hội được đi học tại ngôi trường danh giá của con gái. Bà cụ bèn đi bán hoa tươi ở một nghĩa trang tại thành phố Antakya trong hơn 10 năm qua. Được biết, trước đó, bà Gulseren cũng từng tài trợ cho việc học hành của con trai bằng tiền kiếm được từ nghề này.

Nhưng trên thực tế, Merve Bozkurt chẳng hề nhận được suất học bổng nào cả. Cô thậm chí còn chưa có hộ chiếu, cũng chưa từng rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và hiện đang làm công việc kinh doanh bất động sản ở Istanbul.

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Merve Bozkurt không đi du học và đang làm công việc kinh doanh bất động sản ở Istanbul - Ảnh: Internet

Trước khi có sự can thiệp của truyền thông, sự thật vẫn chưa được phơi bày, cô gái này tiếp tục lừa dối mẹ của mình và nhờ bà gửi tiền trợ cấp lên hàng tháng để chi trả các hóa đơn đắt đỏ nơi thủ đô thành phố. Trong khi đó, mẹ già ở quê vẫn luôn tự hào rằng mình có một người con gái học giỏi, đang du học ở Anh.

Nhờ sự quan tâm của người dân, câu chuyện bà cụ già bán hoa kiếm sống nuôi gia đình đã được Đài truyền hình địa phương biết đến. Phóng viên ở đó đã tìm đến, liên hệ với bà Guselin để thực hiện một phóng sự về cuộc sống của người phụ nữ nghèo, chấp nhận vất vả hy sinh để lo cho con cái được ăn học bằng bạn bằng bè.

Bà Gulseren cho biết, thu nhập của chồng bà không ổn định và đôi khi ông tới nghĩa trang để phụ giúp bà. Với số tiền từ nghề bán hoa, bà Gulseren có thể lo được cho các con ăn học đàng hoàng. Bà cụ tâm sự: "Nếu một người có sức khỏe tốt, điều tốt nhất mà họ có thể làm chính là làm việc. Thật tuyệt khi tôi dành số tiền kiếm được cho các con của mình. Tôi muốn làm việc và đứng vững trên đôi chân của mình. Không có gì đáng xấu hổ khi làm những công việc như vậy, chỉ xấu hổ khi không có gì để làm".

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 Bà Guselin bán hoa ở nghĩa trang để kiếm tiền cho con đi 'du học' - Ảnh: Internet

Trong khi đó, cô con gái Merve không hề tỏ ra áy náy và đã nói dối, tỏ ra điệu bộ vô cùng đáng thương ngay trên sóng truyền hình: "Mẹ tôi tự tay trồng hoa và đem bán, thỉnh thoảng còn lên núi hái hoa. Anh trai tôi cũng đã tốt nghiệp đại học. Anh ấy hiện đang làm hạ sĩ quan ở thành phố Hakkari. Mẹ rất yêu quý chúng tôi. Chúng tôi là tất cả với bà và bà cũng là tất cả với chúng tôi".

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Merve không hề tỏ ra áy náy và đã nói dối, tỏ ra điệu bộ vô cùng đáng thương ngay trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet 

Merve tiếp tục nói dối rằng cô muốn trở thành một bác sĩ phẫu thuật thần kinh sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford: "Có lần, mẹ nói với tôi rằng nếu tôi không đăng ký vào một trường đại học tốt, bà sẽ không cho tôi tiếp tục học nữa. Vì mẹ đã vất vả cả đời nên tôi không bao giờ muốn công sức của bà bị lãng phí. Dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng mẹ tôi không bao giờ coi thường chúng tôi, không bao giờ tước đoạt thứ gì của chúng tôi".

Cô nàng còn tỏ ra vô cùng yêu thương mẹ: "Tôi sẽ không lãng phí những nỗ lực tuyệt vời của mẹ và tôi sẽ tôn vinh bà".

Câu chuyện cảm động về hai mẹ con lập tức thu hút sự chú ý, thậm chí CNN của Thổ Nhĩ Kỳ còn cho đăng tải những phóng sự cảm động về tình mẫu tử của bà Gulseren dành cho con gái. Sau đó, nhiều nhà hảo tâm từ cộng đồng mạng đã đề nghị quyên góp tiền để giúp cuộc sống của bà Gulseren đỡ vất vả hơn, trong đó bao gồm cả một khoản học bổng tại trường Đại học Oxford để trang trải chi phí cho cô con gái Merve đang học năm thứ 5 tại Anh.

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 Nhiều nhà hảo tâm từ cộng đồng mạng đã đề nghị quyên góp tiền để giúp cuộc sống của bà Gulseren đỡ vất vả hơn - Ảnh: Internet

Sự thật phũ phàng mau chóng được phơi bày, lời nói dối không thể che giấu được mãi khi trường Đại học Oxford khẳng định không có bất cứ sinh viên nào tên là Merve Bozkurt đang theo học. Điều này khiến bà Gulseren chết lặng.

Cuối cùng, cô con gái Merve Bozkurt đành phải thú nhận, khóa tài khoản mạng xã hội và công khai nói lời xin lỗi: "Tôi cảm thấy rất buồn và ân hận vì tôi đã làm tổn thương mẹ. Tôi đã bịa ra một câu chuyện, tôi đã khiến mọi người đều tin vào câu chuyện này, kể cả bản thân mình".

Mặc dù Merve đã lên tiếng xin lỗi công khai nhưng cô gái 25 tuổi này đã phải nhận vô vàn lời chỉ trích từ dân mạng vì lừa chính mẹ ruột của mình để lấy tiền chi trả cho cuộc sống xa hoa, ăn chơi của bản thân.

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Từ khóa:   tâm sự cuộc sống tình mẫu tử cư dân mạng phẫn nộ

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