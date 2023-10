Trời thương kẻ có lòng, ban cho hai vợ chồng 'cô bé cầu vồng' sau 9 năm hy vọng tưởng chừng vụt tắt

"Đau đớn nhất là những lần lên bàn đẻ không phải để sinh, mà để rút đi hi vọng về những đứa trẻ. Nỗi đau chồng chất nỗi đau... tất cả các bác sĩ đều thở dài thương xót mỗi khi xem bệnh án của mình với hàng tệp phiếu siêu âm thai dày theo năm tháng... Năm lần, bảy lượt sa sẩy thì còn gì là sức khỏe, còn gì là hi vọng ở tương lai...".

Có bệnh thì vái tứ phương

Mặc dù không đặt hi vọng chạy chữa khỏi nhưng ai chỉ gì chị cũng làm, thuốc gì hay chị cũng uống, bác sĩ nào giỏi dù xa mấy chị cũng đi, nơi nào linh thiêng chị cũng ghé, nhưng đều không có kết quả. Chị sợ hãi việc đến phòng khám, sợ nhất cái bàn khám thai, sợ nhất mỗi lần thử que mà mãi mới thấy vạch thứ 2 mãi mới lên lờ mờ hiện lên... Sợ nhất là khi bác sĩ siêu âm lắc và nói: "Không thấy âm vang thai... Hình ảnh túi thai méo...".

Những điều đó đã ám ảnh chị và mong muốn có con khiến chị tạo ra nhiều thói quen kỳ lạ.

"Thời gian ấy, lúc nào nằm trên giường 2 tay mình cũng để lên bụng, lúc nào cũng muốn níu giữ con... rồi thành thói quen khó bỏ được của hành trình 9 năm dài tìm con...".

Ngoài nỗi đau mất con, xung quanh chị cũng không ít ánh mắt dè bỉu và những lời gièm pha khiến chị đau lòng: "Sao mãi vẫn chưa đẻ à? Tịt rồi à? Lại xịt rồi à?...". Và cũng có rất nhiều thêu dệt xung quanh chị qua nhiều năm tháng...

Chồng chị vui mừng chào đón đứa con sau 9 năm mong chờ - Ảnh: FBNV

Chị Thu chia sẻ: 'Tạ ơn Trời, Phật đã cho con được thấy cầu vồng sau những bão giông' - Ảnh: FBNV

Không còn hi vọng... lại có hi vọng

Tâm lý buông xuôi sau bao năm đau đớn cả về thể xác và tâm hồn... Chị quyết định từ bỏ, bắt đầu sống cuộc sống cho mình, chị đi du lịch đến nhiều nơi thay vì đi đến phòng khám ngồi chờ đợi kết quả, chị ăn những món ăn ngon mà mình yêu thích thay vì uống các thứ thuốc "chữa bệnh". Lúc này, hạnh phúc đã mỉm cười với chị, cô bé cầu vồng mà chị hàng mong chờ đã đến.

"Đầu tháng 7, sau 1 chuyến đi chơi xa, mình đi xe khách về, chao ôi là say xe, say như chưa bao giờ bị say... mật xanh, mật vàng theo nhau ra hết. Về nhà nằm bẹp 2 ngày, thấy người thật lạ, giật mình nghĩ đến kỳ kinh... Lao vội vào nhà vệ sinh thử que. Tạ ơn Trời Phật! 2 vạch đỏ chót dù thử vào buổi tối, mà mới chậm có 1 ngày kinh. Hi vọng sống lại trong mình...

Vội vàng đi ngay ra phòng khám mà mình đã theo nhiều năm. Và kết quả siêu âm kiếm tìm 9 năm đã đến: 1 túi thai trong tử cung, phôi thai phát triển tốt, nhịp tim... Rồi con lớn dần trong mẹ dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ, tự chăm sóc chu đáo của bố và mọi người. Tạ ơn Trời, Phật đã cho con được thấy cầu vồng sau những bão giông".

Cô con gái đáng yêu là niềm hạnh phúc của vợ chồng chị - Ảnh: FBNV

Cô bé cầu vồng năm nào nay đã tròn 5 tuổi - Ảnh: FBNV

Qua câu chuyện của mình, chị Trần Thu cũng muốn nhắn nhủ với những người mẹ, đặc biệt là những người mẹ đang trên hành trình tìm con: "Từ chính bản thân mình, mình luôn muốn gửi đến tất cả những người mẹ đang trên hành trình tìm con yêu: Bạn hãy lạc quan lên! Sau cơn mưa trời lại sáng! Con yêu sẽ về bên bạn khi đã đủ duyên! Mãi vững tin bạn nhé!".

Nguồn: Trần Thu