Người đàn ông 30 tuổi bạo hành mẹ đẻ dã man, thậm chí còn tấn công vùng kín, lý do khiến ai cũng phẫn nộ

Thế giới 18/03/2021 12:34

Một người đàn ông 30 tuổi ở Singapore đã nhiều lần bạo hành mẹ đẻ của mình một cách dã man, nguyên nhân bởi người con này chịu áp lực học hành quá lớn.

Theo tờ Today Online, một người đàn ông 30 tuổi ở Singapore đã nhiều lần bạo hành mẹ đẻ của mình một cách dã man. Được biết, mẹ của nam thanh niên tên Andy Koh Ju Hua năm nay 68 tuổi, kể từ năm 2017, nạn nhân thường bị con trai mình bạo hành bằng việc bỏ đói trong thời gian dài, thậm chí có những hôm bà không được phép tắm rửa hay làm ồn. Nguyên nhân bởi do người con này chịu áp lực học hành quá lớn, hiện bị cáo đang theo học để lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học quốc gia Singapore.

Koh bị cảnh sát Singapore bắt giữ từ tháng 11/2020. Trong bản cáo trạng cho biết, bị cáo sống chung với cha mẹ và bắt đầu có hành động bạo hành mẹ đẻ từ năm 2017. Mỗi khi bị căng thẳng vì chuyện học hành, Koh lại thực hiện hành vi phạm tội.

Người đàn ông 30 tuổi bạo hành mẹ đẻ dã man, thậm chí còn tấn công vùng kín, lý do khiến ai cũng phẫn nộ - Ảnh 1
 Mỗi khi bị căng thẳng vì chuyện học hành, Koh lại bạo hành mẹ ruột - Ảnh minh họa: Internet 

Thời gian đầu bị con trai bạo hành, người mẹ không chịu báo với cảnh sát vì lo sợ làm ảnh hưởng tới tương lai của con. Bà thậm chí từng đi sơ tán tới nhà cháu trai và cháu gái để tránh bị tấn công. Ngoài ra, bà từng phải nhập viện 3 lần và tới sống trong nhà bảo dưỡng của chính quyền. Nhưng sau mỗi sự việc, vì thương gia đình, bà vẫn quyết tâm trở về nhà sống cùng với chồng con. Mãi tới tháng 6/2020, không thể chịu đựng thêm nữa, người mẹ già mới tố giác sự việc với cảnh sát.

Theo như việc được kể lại, vào tháng 1/2018, sau khi bị người con trai tấn công đau đớn, mẹ của Koh đã tới nhà cháu gái để lánh nạn. Biết được chuyện, người cháu gái đòi gọi báo cảnh sát, nhưng bà vẫn ngăn cản. Khi được đưa tới bệnh viện chữa trị, nạn nhân nói dối là bị ngã mới bị thương, chứ không phải do con trai tấn công. Hồ sơ y tế cho biết, trên cơ thể mẹ của Koh lúc bấy giờ có nhiều vết bầm tím.

Sau thời gian nằm viện điều trị, mẹ của Koh vẫn trở về nhà sống cùng con trai. Tới tháng 12/2018, bà lại bị con đẻ tấn công dã man vào vùng kín, thậm chí là đấm vào mặt. Nhưng không có hành động phản kháng, bà lại để con trai trút giận lên người mình.

Khi tới bệnh viện điều trị, cơ sở y tế đã báo cho cảnh sát vì nghi ngờ bệnh nhân bị bạo hành. Nhưng khi lấy lời khai, mẹ của Koh vẫn nói rằng bà bị thương do bị ngã trong nhà vệ sinh, chứ nhất quyết không khai ra con trai đã đánh mình như vậy.

Mọi chuyện chưa dừng lại. Tới tháng 6/2020, Koh gọi mẹ già về căn hộ đang sống trước khi tấn công mẹ đẻ 3 lần. Quá sợ hãi, mẹ của Koh chạy ra khỏi nhà và tìm kiếm sự giúp đỡ của những người họ hàng. Nhìn những vết thâm tím trên mặt mẹ của Koh, người cháu trai đã gọi báo cảnh sát.

Lần này được đưa vào viện cứu chữa, mẹ của Koh mới thừa nhận bà là nạn nhân bị con trai bạo hành. Bà cho biết mình cảm thấy bị đau ở cằm và môi sau cú đấm vào mồm từ người con trai.

Công tố viên Magdalene Huang ở tòa án cho biết, bị cáo Koh chưa từng có tiền án tiền sự nên bà Huang đã đề nghị mức án là 30 tuần ngồi tù giam đối với Koh, vì nạn nhân mà hắn bạo hành lại chính là mẹ đẻ lớn tuổi. Cũng theo bà Huang, Koh không hề tỏ ra ăn năn sau khi phạm lỗi bởi trong quá trình điều tra, Koh vẫn phủ nhận những cáo buộc mà cảnh sát đưa ra.

Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 16/3, bị cáo bị buộc 4 tội danh vì cố tình gây thương tích cho người khác. Không có phía luật sư biện hộ, Koh lên tiếng xin được đi điều trị tâm thần phân liệt ngay tại trước tòa.

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 Bị cáo bị buộc 4 tội danh vì cố tình gây thương tích cho người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nguyên văn lời nói của bị cáo: “Tôi rất yêu mẹ của mình, nhưng tôi không hiểu tại sao mình lại có thể đánh đập bà ấy như vậy. Tôi cần được đi điều trị rối loạn tâm thần. Tôi hy vọng mình được đi điều trị để sau này có thể trở về sống hạnh phúc với mẹ. Bà ấy không còn trẻ và tôi muốn được chăm sóc mẹ những ngày cuối đời”.

Chưa kết thúc tại đó, vụ án sẽ tiếp tục được tòa án Singapore đưa ra xét xử vào ngày 23/3 tới đây.

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Từ khóa:   bạo lực gia đình hành vi bạo lực bạo hành mẹ già

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