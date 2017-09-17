Theo hồ sơ, Hạ Tiến Thắng và Đặng Bình lấy nhau và có một con nhỏ chưa đầy một tuổi. Vợ chồng trẻ tuổi, kinh tế không vững vàng nên anh Hạ đi làm ăn xa. Xa mặt cách lòng, tình cảm vợ chồng bắt đầu nguội lạnh.

Án mạng xảy ra vào tháng 5/2016 tại huyện Lôi Ba, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Hung thủ là người chồng Hạ Tiến Thắng (24 tuổi) và nạn nhân là người vợ Đặng Bình (19 tuổi).

Một lần khác, khi nghe vợ nói cười thoải mái với một người đàn ông qua điện thoại, lại thêm hơi men trong người, Hạ Tiến Thắng xông vào nói chuyện với vợ. Càng nói, mâu thuẫn càng cao, không kiềm chế được cơn giận, anh ta đã bóp cổ vợ đến chết mặc cho con nhỏ gần một tuổi đang nằm cạnh bên. Sau khi gây án, hung thủ trốn sang nhà họ hàng.

Đặng Bình muốn đến Thượng Hải tìm việc nhưng chồng không cho nên cô quyết định cắt liên lạc. Khi anh đến thượng Hải tìm vợ thì thấy một người đàn ông khác đang kéo tay vợ mình. Nổi cơn ghen, anh ta lôi vợ về nhà, mâu thuẫn vợ chồng nảy sinh từ đó.

Người phát hiện ra án mạng là cậu của Đặng Bình. Khi đi ngang qua phòng cháu, nghe tiếng trẻ con khóc to, mở cửa vào thì ông nhìn thấy cảnh tượng thương tâm. Sau khi trình báo, cơ quan điều tra bắt đầu vào cuộc và nhận định hung thủ chỉ có thể là người nhà. Cậu và mẹ nạn nhân khẳng định án mạng chỉ có thể do người chồng gây ra.

Mẹ nạn nhân còn cho biết thêm, tối hôm trước hai vợ chồng con gái mình ngủ riêng. Đặng Bình đã cất chìa khóa nhưng sáng hôm sau không tìm thấy đâu. Người biết chỗ để chìa khóa chỉ có con gái và con rể.

Khi cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ án thì Hạ Tiến Thắng ra đầu thú. Tại cơ quan điều tra, y đã khai nhận hành vi phạm tội của mình và tỏ ra vô cùng hối hận. Y cho biết mình rất yêu vợ và không nghĩ mình lại ra tay đến mức tàn nhẫn như thế. Trước đó, y còn có ý định tự tử nhưng vì con nhỏ nên đã quyết định ra đầu thú.

Một chi tiết khá đặc biệt là Hạ Tiến Thắng và Đặng Bình là anh em trên danh nghĩa của nhau. Lý do là cha Hạ Tiến Thắng đã tái hôn với mẹ của Đặng Bình. Lúc đầu họ là anh em nhưng tình cảm nảy sinh khi Hạ Tiến Thắng 22 tuổi và Đặng Bình chỉ mới 17 tuổi. Sau một thời gian ngăn cấm mối quan hệ này, gia đình cũng đồng ý cho đôi trẻ kết hôn.

Tuổi đời quá trẻ, kinh tế bấp bênh cộng thêm cơn cuồng ghen kinh hoàng đã khiến gia đình của Hạ Tiến Thắng rơi vào bi kịch: vợ mất, con nhỏ mồ côi, bản thân hung thủ rơi vào vòng lao lý.