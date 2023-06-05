Qua đoạn video, có thể thấy trong cuộc họp, một người đàn ông vạm vỡ bất ngờ bước lên bục, kéo cổ áo bác sĩ và nói với khản giả ngồi phía dưới: “Thằng khốn này đã hiếp dâm vợ tôi 7 năm trước”.

Đoạn video ghi lại hiện trường được đăng tải trên mạng vào ngày 3/6 gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi và sự thật phía sau của vụ việc này vẫn chưa rõ ràng.

Khi người đàn ông bỏ đi, anh vẫn hét lên: “7 năm! 7 năm! 7 năm nay vợ tôi khổ sở vì anh”.

Người đàn ông sau đó đã hét vào mặt bác sĩ: “Ông biết ông đã làm gì không, ông đã chạm vào vợ tôi ở New York 7 năm trước”, rồi tát ông ấy thêm một cái nữa.

Người đàn ông sau đó có thể vẫn còn tức giận và chạy lại chỗ bác sĩ nghẹn ngào nói với đối phương: “Hãy thử cười lại xem”.

Trong quá trình này, có một người phụ nữ đứng bên cạnh, có thể là vợ của người đàn ông.

Người đàn ông cáo buộc bác sĩ đã xâm hại vợ mình vào năm 2016 trong khoảng 2 phút. Ảnh: Reddit

Trong một đoạn video khác, cặp đôi này dường như đang nói chuyện với nhân viên bảo vệ, người phụ nữ nói rằng cô đã tố cáo hành vi của bác sĩ trong quá khứ và bảo vệ khuyên họ nên có biện pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề.

Sau khi nghe những gì nhân viên bảo vệ nói, người đàn ông rõ ràng không thể chấp nhận được, anh nói: “Còn cách nào tốt hơn không? Anh ta đã tấn công tình dục với vợ tôi”.

Sau đó, cảnh sát xác nhận rằng vụ việc đã xảy ra trong một cuộc họp vào ngày 20 tháng 5, hiện vị bác sĩ chưa được tiết lộ danh tính này đã từ chối khiếu nại cặp vợ chồng này.

Sau khi xem đoạn video, cư dân mạng đã tranh luận sôi nổi, có người cho rằng cách xử lý này thật sự sai trái nhưng cũng không ít ý kiến nói rằng người đàn ông vì muốn bênh vực vợ nên đã biết kiềm chế.

Ngoài ra một số cư dân mạng cho rằng có thể đã được cả hệ thống bảo vệ suốt 7 năm qua, điều này khiến chồng cô vô cùng bức xúc và cuối cùng chọn cách dùng bạo lực với bác sĩ kia.