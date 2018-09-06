Mẹ tự tử, bé gái 3 tuổi sống sót thần kỳ bên cạnh thi thể suốt nhiều ngày liền

Thế giới 06/09/2018 16:34

Sau khi mẹ tự tử, bé gái 3 tuổi vẫn ngây ngô ở bên cạnh thi thể. Trong thời gian này, nhờ có một ít mẩu bánh mì và bơ mà em đã sống sót.

Vào ngày 7/4 vừa qua, một người mẹ 28 tuổi được phát hiện đã tử vong 4 ngày trong nhà. Điều khiến mọi người bất ngờ chính là bên cạnh thi thể, bé gái 3 tuổi vẫn còn sống sót. Đây được xem là một điều vô cùng kỳ diệu vì lúc này trong nhà chỉ còn một ít bánh mì vụn và bơ.

Mẹ tự tử, bé gái 3 tuổi sống sót thần kỳ bên cạnh thi thể suốt nhiều ngày liền - Ảnh 1
Người mẹ 28 tuổi được phát hiện treo cổ tự tử - Ảnh: Mirror

Đứa trẻ lập tức được đưa đến bệnh viện điều trị. Theo thông tin được Mirror đăng tải, người phụ nữ này tên Aimee Louise Evans, sống ở thị trấn Port Talbot, miền nam xứ Wales. Nạn nhân đã treo cổ tự tử trong ngôi nhà của mình.

Theo điều tra của cảnh sát, Aimee không hề mắc bệnh tâm thần. Trước đó vào ngày 4/4, cô còn nhắn tin cho mẹ nhưng sau đó bà không còn nhận được tin tức gì của con gái.

Mẹ tự tử, bé gái 3 tuổi sống sót thần kỳ bên cạnh thi thể suốt nhiều ngày liền - Ảnh 2
Sau khi nhắn tin cho mẹ nói muốn kết thúc những bi kịch, không ai liên lạc được với Aimee - Ảnh: Mirror

Tại cơ quan điều tra, mẹ của Aimee nói rằng con bà không hề có dấu hiệu trầm cảm hay vấn đề về tâm thần nào. Được biết Aimee có hai người con. Vào thời điểm xảy ra sự việc, đứa con trai nhỏ đang ở cùng với bố. Bé gái 3 tuổi sau khi xuất viện cũng sẽ được đưa về cho bố chăm sóc.

Kết quả khám nghiệp tử thi cho thấy nồng độ cồn trong máu của nạn nhân vượt mức cho phép khá nhiều. Cuối cùng, cơ quan chức năng đã kết luận đây là một vụ tự sát. Khi hay tin Aimee qua đời, bạn bè của cô rất sốc và buồn.

Mẹ tự tử, bé gái 3 tuổi sống sót thần kỳ bên cạnh thi thể suốt nhiều ngày liền - Ảnh 3
Aimee được nhận xét là một người có tính cách vui vẻ và lương thiện - Ảnh: Mirror

 “Mọi người thật sự rất nhớ Aimee, tôi cảm thấy buồn vì cô ấy không liên lạc với chúng tôi khi gặp khó khăn. Aimee là một người vui vẻ, tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người xung quanh. Cô ấy luôn dành thời gian cho bạn thân của mình và rất thích gặp gỡ mọi người”, một người bạn của nạn nhân chia sẻ.

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