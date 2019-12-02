Mẹ kiện nhà trường vì con dính bầu khi đi bơi, biết sự thật thì xấu hổ đến đỏ mặt

Thế giới 02/12/2019 17:31

Thông tin nữ sinh dính bầu khi đi bơi thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hóa ra chỉ là một cú lừa mà thôi.

Sina đưa tin, một nữ sinh 16 tuổi sống tại Quý Châu, Trung Quốc bị phát hiện mang thai khiến cả gia đình chấn động. Thời gian gần đây, người mẹ phát hiện con gái hay nôn mửa nên nghĩ con bị đau dạ dày. Khi đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ cho biết cô bé đang mang thai được gần 2 tháng.

Mẹ kiện nhà trường vì con dính bầu khi đi bơi, biết sự thật thì xấu hổ đến đỏ mặt - Ảnh 1
Nữ sinh nói với bố mẹ rằng mình dính bầu vì hay đi bơi - Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ nữ sinh vô cùng tức giận, tra hỏi con gái tác giả cái thai là ai. Tuy nhiên, cô bé 16 tuổi khăng khăng mình không có bạn trai và cũng chưa từng quan hệ tình dục. Nữ sinh cho rằng mình dính bầu khi đi bơi ở bể bơi công cộng.

Tin lời con gái, bố mẹ nữ sinh đến bể bơi làm ầm ĩ và đe dọa sẽ đi kiện để đòi bồi thường ít nhất 300.000 tệ (gần 1 tỉ VNĐ).

Người phụ trách bể bơi cho rằng việc dính bầu khi đi bơi là hoàn toàn vô lý vì bể của họ luôn được khử trùng mỗi ngày. Nhiều năm qua có rất nhiều cô gái đến đây bơi nhưng chưa có ai "to bụng" bao giờ.

Lúc này, bố mẹ nữ sinh trở về tìm gặp bạn bè, giáo viên của con gái để thăm dò. Hóa ra cô bé 16 tuổi đã có bạn trai, thường xuyên đến trường đón cô bỏ học trốn đi chơi. Việc nữ sinh mang thai có khả năng cao liên quan đến nam thanh niên này.

Khi biết lỗi là do con gái, cha mẹ cô bé đã đến bể bơi xin lỗi, tỏ ra vô cùng xấu hổ vì sự nóng giận của mình.

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