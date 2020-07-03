Ngủ dậy không thấy mẹ đâu, bé gái đi tìm rồi ngã từ 18 chung cư xuống đất tử vong khiến ai nấy xót xa.

Trang Sohu đưa tin, khoảng 3 giờ chiều ngày 1/7 vừa qua, một bé gái ở Trung Quốc ngã từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong khiến người dân rúng động.

Trước thời điểm xảy ra sự việc, người mẹ đưa con trai đi học, còn bé gái vẫn đang ngủ ngon lành trên giường. Tuy nhiên không lâu sau, cô bé tỉnh giấc và đi tìm mẹ. Bé gái kê chiếc ghế cạnh cửa sổ, trèo lên ghế để ngó nghiêng ra phía ngoài. Không ngờ, nạn nhân bất ngờ hụt chân và ngã khỏi cửa sổ tầng 18.

Bé gái rơi từ tầng 18 chung cư xuống đất tử vong - Ảnh: Sohu

Sau 40 phút cấp cứu, nhân viên y tế buồn bã xác định đứa trẻ đã thiệt mạng - Ảnh: Sohu

Sau 40 phút giải cứu, các nhân viên y tế xác định đứa trẻ đã thiệt mạng và tiến hành đưa thi thể đi khỏi hiện trường. Nhận tin báo từ hàng xóm, người mẹ lập tức chạy về nhà. Cô ôm thi thể khóc ngất, liên tục đòi con hãy tỉnh lại và hứa sẽ không bao giờ bỏ con ở nhà một mình nữa.

Thống kê cho thấy 52% tai nạn trẻ em đều xảy ra tại nhà. Đặc biệt với những gia đình sống ở chung cư cao tầng thì tỷ lệ này càng cao hơn nữa. Do đó, cha mẹ cần lắp đặt rào chắn ở khu vực ban công và cửa sổ để đề phòng những tai nạn đáng tiếc. Không đặt ghế, sofa, giường sát cửa sổ để ngăn trẻ leo trèo, đồng thời khóa tất cả các cửa sổ không dùng tới. Tuy nhiên, cách phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là không bỏ trẻ ở nhà một mình, bởi tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu.

Sau khi viết bản kiểm điểm vì hút thuốc, nữ sinh rơi từ tầng 5 xuống Giáo viên phát hiện nữ sinh nằm ngay dưới sân tầng 1 sau khi bị bắt viết bản tường trình kiểm điểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-dua-em-di-hoc-be-gai-nga-tu-tang-18-chung-cu-xuong-dat-tu-vong-366165.html