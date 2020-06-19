Lâm Đồng: Học sinh tiểu học rơi từ tầng 2 xuống đất, bị chấn thương sọ não

Trong lúc thầy cô và các bạn dọn vệ sinh, em L. tự trèo lên lan can rồi rơi từ tầng 2 xuống đất, dẫn đến chấn thương sọ não.

Trao đổi với báo chí, hiệu trưởng Trường tiểu học Đạ Rsal Phạm Thị Nguyên cho biết đã báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông về việc một học sinh của trường rơi từ tầng 2 xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não.

Nạn nhân được xác định là em L.V.L. Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào khoảng 6 giờ 55 phút ngày 12/6, trong lúc toàn thể giáo viên và học sinh đang dọn dẹp tại điểm trường Đạ Mbô, xã Đạ Rsar, em L. đã rơi từ tầng 2 xuống đất.

Em L. hiện đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, nạn nhân đã được sơ cứu và đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đam Rông và sau đó được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Cũng theo nguồn tin trên, sau khi xảy ra sự việc, ban giám hiệu trường đã tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Qua xác minh từ học sinh các lớp khác, được biết em L. đã tự trèo lên lan can rồi rơi xuống đất.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, hiện sức khỏe nạn nhân đang dần hồi phục, được chăm sóc tại khoa nhi của bệnh viện.

Trước đó, vào ngày 17/4/2019, tại Thanh Hóa cũng xảy ra vụ một học sinh lớp 8 ngã từ tầng 2 xuống sân trường dẫn đến bị thương nặng. Theo đó, sau giờ học buổi sáng cùng ngày, hầu hết các học sinh trường THCS Trần Mai Ninh đều đã ra về, trong văn phòng nhà trường chỉ còn lại 2 giáo viên.

Bất ngờ nghe thấy tiếng động mạnh, giáo viên chạy ra thì thấy em D.T.H (học sinh lớp 8 của trường) nằm trên sân trường, kêu khóc vì đau.

Em H. rơi từ tầng cao xuống đất, may mắn không bị chấn thương não bộ - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, nhà trường đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả chụp X.quang cho thấy em bị gãy một chân, não bộ không bị tổn thương.

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