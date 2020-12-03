Ly hôn chồng, vợ cũ đại gia được trai lạ cho vay tiền nào ngờ trở thành ‘nô lệ tình dục’, hé lộ bí mật động trời của gã nhân tình

Thế giới 03/12/2020 12:05

Sau khi ly hôn chồng đại gia, người phụ nữ được một gã đàn ông theo đuổi, chu cấp tiền. Đâu ai ngờ rằng sau đó cô trở thành “nô lệ tình dục” của người đàn ông này.

Chỉ vì thói quen tiêu xài xa xỉ, một người phụ nữ trở thành “nô lệ tình dục” của gã nhân tình. Theo thông tin trên ETtoday, một phú bà ở Đài Bắc (Đài Loan) từng xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nước này đã quyết định ly hôn vì mâu thuẫn với chồng. Mặc dù nhận được khoản tiền cấp dưỡng lớn từ chồng cũ nhưng vì thói quen tiêu xài xa xỉ, số tiền đó vẫn không đủ.

Một thời gian sau, nhờ người quen giới thiệu, cô quen biết được một đại gia ở địa phương. Trong quá trình theo đuổi, người đàn ông thường tặng túi hiệu để lấy lòng mỹ nhân. Sau đó, vì không đủ tiền tiêu xài nên người phụ nữ này đã vay 2 triệu nhân dân tệ (hơn 7 tỷ đồng) của gã. Ban đầu, vị đại gia khẳng định chỉ cho mượn, không lấy lãi, bảo cô ký vào một tờ giấy để làm bằng chứng. Vì tin tưởng nên “phú bà” đã ký vào tờ giấy mà không ngờ rằng đã rơi vào bẫy.

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Sau khi ly hôn chồng đại gia, người phụ nữ trở thành 'nô lệ tình dục' của ông chủ ngân hàng ngầm - Ảnh minh họa: Internet

Hóa ra, người này là chủ của một “ngân hàng ngầm” (cho vay nặng lãi) có quy mô cực lớn tại Đài Bắc. Sau nửa năm cho vay, gã đòi nợ kèm một khoản lãi cực cao. Gã bắt nạn nhân phải trả 12 triệu nhân dân tệ (hơn 42 tỷ đồng).

Thấy nạn nhân hoang mang, gã lập tức thay đổi thái độ, nhẹ nhàng đề nghị cô làm tình nhân của mình, sau khi quan hệ sẽ xóa tiền lãi. Vì không có khả năng chi trả nên nạn nhân đã đồng ý lời đề nghị này. Không ngờ, gã đã lén đặt camera quay lại toàn bộ quá trình.

Vì sợ bị ảnh hưởng danh tiếng nên nạn nhân không dám kiện. Lợi dụng sơ hở này, gã tiếp tục uy hiếp nạn nhân quan hệ với hắn. Sau cùng, cô đành phải quay lại nhờ chồng cũ cùng 1 người bạn làm cảnh sát giúp đỡ mới có thể thoát khỏi người đàn ông kia.

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Từ khóa:   Đài Loan chồng đại gia ép quan hệ tình dục

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