Nữ DJ xinh như hoa hậu, sở hữu vòng 1 cả mét khoe mặt mộc nhưng dân tình chỉ chú ý vào 1 điểm lấp ló

Nữ DJ 23 tuổi sở hữu thân hình nóng bỏng khiến cánh mày râu mê mệt. Đặc biệt, việc cô nàng khoe mặt mộc đã gây ra một hồi “sóng gió” trên mạng xã hội.

Amber Na hiện đang là một trong những nữ DJ được yêu thích nhất trên mạng xã hội. Nữ DJ 23 tuổi sinh ra tại Malaysia nổi tiếng với khuôn mặt xinh như hoa hậu, thân hình nóng bỏng đặc biệt là vòng 1 “khủng” và đôi chân dài tít tắp chẳng hề thua kém siêu mẫu nào. Nữ DJ sở hữu khuôn mặt xinh xắn và thân hình nóng bỏng - Ảnh: Instagram Mới đây, Amber Na đăng lên trang cá nhân bức ảnh mặc bikini, khẳng định để mặt mộc và chụp bằng camera thường của điện thoại. Ngay sau đó, bức ảnh này đã trở thành chủ đề nóng được bàn tán xôn xao. Nhiều người hâm mộ tỏ ra ngỡ ngàng khi mặt mộc của nữ DJ không khác khi trang điểm là mấy. Đặc biệt, mọi người đều khen ngợi vóc dáng của cô nàng, nhất là vòng 1 “khủng”, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo dù không quá cao.

Trên trang cá nhân, cô nàng cũng thường xuyên khoe ảnh gợi cảm lộ body hút mắt - Ảnh: Instagram Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Amber Na để lộ mặt mộc trước công chúng. Trước đó, cô cũng từng trang điểm trong suốt khi tham gia một chương trình nổi tiếng ở Đài Loan. Sau khi kết thúc chương trình, cô nàng được mọi người ca tụng là “nữ thần”, khen ngợi hết lời.

Sau khi tham gia chương trình tạp kỹ của Đài Loan, cô nàng được gọi là 'nữ thần' vì có mặt mộc xinh xắn, làn da hoàn hảo - Ảnh: ETtoday Được biết, Amber Na sinh ra tại Malaysia. Năm 2012, cô nàng ra mắt với vai trò người mẫu ảnh. Sau đó, Amber bắt đầu hoạt động ở Singapore, thời gian gần đây nữ DJ cũng thường xuất hiện trên các chương trình tạp kỹ của Đài Loan. Trang cá nhân của cô nàng hiện có hơn 1,8 triệu lượt theo dõi. Cô nàng từng bị chê vì body không thon thả như trong ảnh - Ảnh: ETtoday Hồi tháng 4, hình ảnh Amber Na từng gây ra tranh cãi trên mạng xã hội. Theo đó, cô nàng khoe loạt ảnh mặc bikini chụp trên đường. Trong loạt ảnh này, đôi chân của cô nàng không được dài như những bức ảnh trước đó, body cũng không quá thon gọn, chỉ có vòng 1 vẫn “khủng” như trong ảnh. Hiện tại, chủ đề này lại một lần nữa được dân mạng mang ra bàn tán.

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