Clip: Chồng phát hiện vợ ‘nhún nhảy’ với người đàn ông khác trên giường, danh tính kẻ thứ 3 khiến người chồng 'chết đứng'

Thế giới 03/12/2020 09:45

Giả vờ đi làm rồi quay lại nhà, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ ngoại tình với kẻ khác. Danh tính người thứ 3 càng khiến anh chồng đau lòng hơn.

Vào tháng 10 vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người chồng bắt quả tang vợ ngoại tình khiến dư luận xôn xao.

Được biết, vụ việc xảy ra tại một khu vực ngoại ô của Ghana - một quốc gia châu Phi. Theo thông tin ban đầu, anh Asara và vợ là Jane đã kết hôn được một thời gian nhưng vẫn chưa có con chung. Trong suốt thời gian sống chung, anh Asara vẫn luôn tin tưởng sự thủy chung của vợ. Thế nhưng, thời gian gần đây người chồng nghe thấy một số hàng xóm nói rằng vợ mình có người đàn ông khác.

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Chồng giả vờ đi làm, quay về nhà thì phát hiện vợ ngoại tình với bạn thân - Ảnh: Internet

Nghi ngờ vợ có người khác bên ngoài, anh Asara âm thầm lên kế hoạch bắt gian. Vào ngày xảy ra sự việc, người chồng giả vờ đi làm rồi rời khỏi nhà. Tuy nhiên, thay vì đến nơi làm việc, anh lén đứng một góc gần nhà để theo dõi.

Sau vài giờ đi loanh quanh, anh Asara cùng một người bạn trở về nhà. Ngay khi mở cửa, anh nhìn thấy vợ mình đang “mây mưa” với một người khác trên giường của hai vợ chồng. Đáng buồn hơn là, người đàn ông này lại chính là một người bạn thân của anh. Sau khi bị phát hiện, người phụ nữ ngồi im trên giường, dùng chăn quấn chặt cơ thể để che phần nhạy cảm. Trong khi đó, gã nhân tình đứng ở góc nhà, cúi gằm mặt xuống. Cả hai liên tục van xin tha thứ nhưng anh Asara vô cùng tức giận, đánh kẻ thứ 3 tới tấp. 

Mặc dù chưa rõ sau đó người chồng xử lý vụ việc như thế nào nhưng đoạn clip trên đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội suốt một thời gian dài. Hầu hết mọi người đều chỉ trích hành vi của cô vợ ngoại tình và gã bạn thân kia. Tuy nhiên, cũng không ít người cho rằng “không có lửa làm sao có khói”, có thể một trong những nguyên nhân khiến chị vợ ngoại tình xuất phát từ anh chồng.

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