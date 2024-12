Vụ cháy xảy ra vào chiều hôm qua, nguyên nhân ban đầu có thể là do tia lửa điện của thợ hàn ở tầng 3 rơi xuống.

Theo Sinchew: Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy Siêu thị Quanlian ở thành phố Đài Trung vào chiều thứ Năm, tổng cộng 9 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Tất cả những người mất tích đã được tìm thấy.

Vụ cháy xảy ra tại một nhà máy chế biến thực phẩm tươi sống do Siêu thị Quanlian ở quận Dadu, Đài Trung xây dựng. Ban đầu, lực lượng cứu hỏa xác định đám cháy bắt nguồn từ tầng hầm do khu vực nhà máy có nhiều chất dễ cháy nên lửa lan nhanh. Tòa nhà xưởng chưa hoàn thiện, cầu thang chưa hoàn thiện, tòa nhà bị sập do hỏa hoạn khiến nhiều người không kịp chạy thoát thân.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng (Ảnh: Sinchew)

Trưởng phòng cứu hỏa thành phố Đài Trung Sun Fuyou cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào buổi tối rằng dựa trên bằng chứng thu được, ban đầu người ta xác định rằng khi công việc hàn cầu thang đang được thực hiện trên tầng ba, tia lửa đã rơi từ khe cầu thang xuống tầng hầm nơi công việc lát sàn đang được thực hiện, làm cháy hỗn hợp dầu và sơn và gây hỏa hoạn. Những hình ảnh và bằng chứng liên quan hiện đã có sẵn và nguyên nhân vụ cháy sẽ được xác nhận thêm vào thứ Sáu.

Ông cho biết lực lượng cứu hỏa tìm thấy 5 người đàn ông trên gác lửng tầng 3 và 2 người đàn ông và 1 phụ nữ ở tầng 4. Một người đàn ông Việt Nam 24 tuổi nhảy từ tầng 3 xuống đất để trốn thoát đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Trong số họ là người Đài Loan và một người cũng bị thương. Một thanh niên người nước ngoài không thể xác nhận danh tính vì không có giấy tờ.

Quanlian cho biết, nhà máy là một nhà máy mới chưa được hoàn thiện và chưa chính thức được bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày hôm đó, có khoảng 30 công nhân xây dựng đang làm việc và nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

