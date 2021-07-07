‘Đại dịch chuột’ đang hoành hành và trở thành nỗi kinh hoàng của người dân Australia, mới đây một người phụ nữ phát hiện chuột ăn nhãn cầu của mình sau khi tỉnh dậy.

Theo Mạng Hoàn Cầu, mới đây, một sự việc đã gây chấn động cộng đồng mạng khi vợ của một người nông dân Australia thức dậy và phát hiện một con chuột đang ăn nhãn cầu của mình. Ngay sau đó người phụ nữ này đã được đưa đến bệnh viện.

Một người phụ nữ tỉnh dậy và phát hiện một con chuột đang ăn nhãn cầu của mình

Báo cáo cho hay, người phụ nữ này là một trong số nhiều nạn nhân của đại dịch chuột đang hoàng hành nhiều tháng qua tại Australia. Hàng triệu con chuột đang hoành hành và trở thành nỗi kinh hoàng của người dân nước này.

Trong một vụ việc khác vào tháng trước, khi đang ngủ một người nông dân cảm thấy một con chuột chạy ngang mặt mình. Người đàn ông này đã mô tả sự kinh khủng này trong cuộc phỏng vấn với tờ The Times rằng, con chuột bò qua má khiến anh ngứa ngáy, tóc anh dựng lên và bật ra khỏi giường. Cả đêm đó anh đã không ngủ cho đến khi bắt được con chuột bằng cái bẫy dưới gầm giường.

'Đại dịch chuột' đang hoành hành tại Australia và trở thành nỗi kinh hoàng cho người dân nước này

Mặc dù người dân đã dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn luôn bị loài gặm nhấm này gây ảnh hưởng đến cuộc sống

Vài tuần trước vợ anh cũng trải qua một nỗi kinh hoàng tương tự, cô bị đánh thức vởi một con chuột đang gặp chiếc nhẫn cưới của cô. "Đại dịch chuột" không chỉ gây nỗi kinh hoàng cho người dân mà chúng còn có khả năng lây lan bệnh tật. Các tù nhân cũng đã buộc phải sơ tán ra khỏi một nhà tù vào tháng trước vì nhà tù bị chuột bao vây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-mot-nguoi-phu-nu-tinh-day-va-phat-hien-mot-con-chuot-dang-an-nhan-cau-cua-minh-411571.html