Cậu bé 4 tuổi được cơ quan chức năng tìm thấy trong tình trạng chỉ còn da bọc xương vì bị cha mẹ bỏ đói nhiều ngày.

Theo thông tin trên The Sun, cậu bé Vladik Molchenko (4 tuổi) được các nhân viên xã hội ở thị trấn Novoukrainka, trong khu vực Kirovohrad Oblast, miền trung Ukraine giải cứu khỏi cặp vợ chồng ác độc. Họ đã bỏ đói cậu bé nhiều ngày đến mức gần như chết đói. Vụ việc được phát hiện khi các nhân viên y tế đến nhà thăm khám cho em gái 10 tháng tuổi của Vladik. Khi nhìn thấy tình trạng của đứa bé, nhân viên y tế đã khuyên cha mẹ nên đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, cha của cậu bé, ông Aleksandr Molchenko nói rằng con trai ông ta bị bệnh vì lúc mới sinh, bé đã phải trải qua nhiều cuộc "thí nghiệm" tại bệnh viện địa phương.

Bé trai được phát hiện trong tình trạng chỉ còn da bọc xương - Ảnh: The Sun Nhân viên y tế đã báo cáo vụ việc với dịch vụ xã hội. Họ đã cố gắng kiểm tra tình trạng đứa trẻ nhưng bị cha mẹ đứa bé ngăn cản. Để có thể đưa đứa trẻ đi khám, các nhân viên y tế đã phải xin lệnh từ tòa án. Một nhân viên y tế tham gia giải cứu Vladik kể: “Khi chúng tôi bước vào gia đình Molchenko, chúng tôi thấy đứa trẻ nằm trên giường với gương mặt dính đầy phân. Mặc dù khi làm việc, tôi thường gặp những trường hợp tương tự nhưng khi thấy cơ thể gầy gò của Vladik, trái tim tôi dường như sắp vỡ ra. Trên đường đến bệnh viện, đứa trẻ đã xin chúng tôi một lát bánh mì và một ít nước uống.

Trong bệnh viện, khi nhìn thấy một cái đĩa trong tay y tá, Vladik bắt đầu la hét điên cuồng vì nghĩ rằng trong đó có thức ăn”. Người cha cho rằng nguyên nhân khiến con trai mắc bệnh là do hậu quả của các cuộc thí nghiệm tại bệnh viện địa phương - Ảnh: The Sun Vladik được chẩn đoán bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Cậu bé chỉ nặng 7kg thay vì 16kg như những đứa trẻ cùng tuổi. Đại diện bệnh viện cho biết họ đã tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện của đứa bé. Tình trạng sức khỏe của em rất nghiêm trọng nhưng không gây ảnh hưởng đến tính mạng, em sẽ sớm bình phục. Ngay sau khi nhận được thông tin từ các nhân viên y tế, cảnh sát đã khởi tố vợ chồng ông Aleksandr Molchenko. Tòa có thể xem xét tước quyền làm cha mẹ của hai người này.

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