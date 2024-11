Đội điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy là do pin lithium-ion của chiếc xe đạp điện do một người dân trong khu dân cư đậu ở phía đông dãy nhà số 2, tòa nhà 6 đã bốc cháy do mất kiểm soát nhiệt độ. Hiệu ứng ống khói, ngọn lửa và khói độc hại ở nhiệt độ cao do quá trình đốt cháy tạo ra nhanh chóng xuyên qua cửa sổ ngoài trời của một số cư dân trong sân và lan vào trong nhà khiến đám cháy lan rộng và lan rộng, gây thương vong.

Những vấn đề chính được phát hiện trong quá trình điều tra là các công ty sản xuất, kinh doanh xe đạp điện có liên quan đến việc bán trái phép xe đạp điện không đạt tiêu chuẩn, chủ sở hữu liên quan đến xe đạp điện chỉnh sửa trái phép và việc mua bán sử dụng trực tuyến của các cá nhân tự kinh doanh, sản xuất và bán trái phép pin xe đạp lớn vượt quá dung lượng pin lithium-ion tiêu chuẩn. Cháy bùng phát, không phát hiện được đám cháy và sơ tán người dân kịp thời. Nhân viên phòng chữa cháy trực ban không thực hiện đúng quy trình ứng phó khẩn cấp, v.v.

Sau vụ tai nạn, Nam Kinh đã thực hiện nhiều công việc tiếp theo một cách ổn định và có trật tự, tổ chức và tiến hành điều tra, khắc phục các rủi ro chính và nguy hiểm tiềm ẩn, đồng thời nỗ lực cải thiện mức độ an toàn nội tại của thành phố. Tỉnh Giang Tô đã tổ chức các sở ban ngành địa phương khác nhau để rút kinh nghiệm từ các vụ tai nạn, tăng cường hiệu quả công tác phòng ngừa và kiểm soát các nguồn rủi ro, thực hiện toàn diện việc khắc phục đặc biệt về an toàn cháy nổ trong các khu dân cư và thúc đẩy hơn nữa việc quản lý toàn diện "một điều" về an toàn xe đạp điện và nguy cơ cháy nổ trong các tòa nhà cao tầng nhằm nâng cao nhận thức về an toàn phòng cháy chữa cháy của người dân và bảo vệ hiệu quả sự an toàn tính mạng và tài sản của người dân.