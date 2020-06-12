Hé lộ cuộc sống ở tuổi 41 của ‘cậu bé người vượn’ từng khiến mẹ ngất xỉu ngay khi vừa thấy mặt

Thấy lông mọc khắp người con, bà mẹ ngất xỉu ngay khi vừa thấy mặt. Đến lúc 2 tuổi, Zhenhuan đã gắn liền với biệt danh “cậu bé người vượn”.

Từ khi sinh ra, Yu Zhenhuan (sinh năm 1979, ngụ thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đã khác hẳn với những đứa trẻ khác. Khi vừa chào đời, cơ thể Zhenhuan đầy lông khiến mẹ ruột ngất xỉu, thậm chí đã có một thời gian xa lánh con. Trong khi đó, bố của Zhenhuan vẫn luôn tỏ ra yêu thương để cậu bé không cảm thấy tổn thương. Từ nhỏ anh Yu Zhenhuan đã bị gắn liền với biệt danh 'cậu bé người vượn' - Ảnh: Internet Đến năm 2 tuổi, cơ thể Zhenhuan ngày càng rậm lông. Từ đó anh gắn liền với biệt danh “cậu bé người vượn”. Theo thống kê của các chuyên gia, khoảng 96% cơ thể của anh bao phủ bởi lông. Thậm chí lông còn mọc trong cả lỗ tai khiến anh gần như bị điếc.

Sau khi sinh, mẹ của Zhenhuan đã ngất xỉu khi nhìn thấy con - Ảnh: Internet Năm 2002, bức ảnh gia đình Zhenhuan đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông thế giới. Người đàn ông này đã được Sách kỷ lục Guinness ghi nhận là “người đàn ông nhiều lông nhất thế giới”. Nhiều nhà khoa học, bác sĩ cũng đã tìm đến để nghiên cứu căn bệnh hiếm gặp mà anh mắc phải. Ngoài việc sức khỏe bị ảnh hưởng, anh Zhenhuan còn đối diện với sự kỳ thị của những người xung quanh - Ảnh: Internet Sự khác biệt này đã khiến Zhenhuan gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Anh không chỉ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe mà còn bị người xung quanh kỳ thị. Vì thế, anh không dám ra khỏi nhà, cũng không muốn đi học. Tuy nhiên, khi lớn lên, Zhenhuan đã học được cách tự tin cũng như yêu thương bản thân mình.

Hiện tại người đàn ông này đã có bạn gái nhưng vẫn chưa kết hôn - Ảnh: Internet Sau đó, anh Zhenhua đã trở thành một ca sĩ nhạc rock. Tuy nhiên, ngoại hình lại khiến anh gặp trở ngại trong việc tìm bạn đời. Ngay từ lần gặp đầu tiên, các cô gái đã bị sốc với ngoại hình của người đàn ông này. Hiện tại, ở tuổi 41 anh đã có bạn gái nhưng vẫn chưa kết hôn. Thỉnh thoảng anh đi hát để kiếm thêm thu nhập nhưng không còn thường xuyên như trước. May mắn là anh đã vượt qua sự mặc cảm của bản thân, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, đồng thời truyền nguồn năng lượng tích cực cho nhiều người.

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