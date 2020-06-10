Đoạn clip gây bức xúc ghi lại hình ảnh người mẹ tát, đâm xe đạp vào cô con gái ngay giữa đường nhận được sự quan tâm của dư luận.

Việc dạy con cái bằng bạo lực trước nay luôn là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng “thương cho roi cho vọt”, như vậy trẻ mới có thể thành tài. Tuy nhiên, không ít người cho rằng đó là hành vi bạo lực gia đình, đáng lên án.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gây bức xúc ghi lại cảnh người mẹ tát, đâm xe đạp vào người con gái ngay giữa đường được dân mạng vô cùng quan tâm.

Theo hình ảnh trong clip, đứa trẻ đi bộ trên đường còn người mẹ đi xe đạp bên cạnh. Khi bé gái cúi xuống nhặt rác, người phụ nữ này liền lấy xe đạp đâm vào con gái tới 3 lần khiến bé ngã xuống hàng cây bên đường.

Đoạn clip gây bức xúc hiện đang được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, cô bé vẫn tiếp tục nhặt rác để bỏ vào túi nhựa. Lúc này, người mẹ tiếp tục quát và thẳng tay tát liên tục vào mặt con mình. Điều đáng nói, vào thời điểm xảy ra sự việc, một người phụ nữ đi ngang chứng kiến tất cả nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ. Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 8/6 vừa qua tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Người mẹ đánh con sau đó đã bị cảnh sát triệu tập. Sau khi phê bình hành vi của người mẹ, cơ quan chức năng đã yêu cầu chị ta đưa con gái đến bệnh viện thăm khám sức khỏe.

Người mẹ thẳng tay đánh con, một người đi đường chứng kiến nhưng không can thiệp - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Ai nấy đều chỉ trích hành vi bạo lực của người mẹ, cho rằng điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của đứa trẻ.

Về nguyên nhân vụ việc, cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng nhiều cư dân mạng đoán rằng việc bé gái nhặt rác đã khiến người mẹ này không hài lòng.

Lời khai của người cha nghi đánh con 2 tháng tuổi gãy chân: Do sơ ý giẫm chân con vào ban đêm Liên quan đến nghi án cha bạo hành con 2 tháng tuổi đến gãy chân, cơ quan công an đã mời người cha đến lấy lời khai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-dam-xe-tat-con-gai-ngay-giua-pho-gay-buc-xuc-nhung-thai-do-nguoi-di-duong-con-dang-so-hon-361595.html