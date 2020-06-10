Đêm tân hôn vợ kiên quyết không chịu ‘động phòng’, phát hiện sự thật người chồng liền quyết định ly hôn, báo cảnh sát

Sau khi kết hôn với cô bạn gái quen qua mạng xã hội, người đàn ông ngỡ ngàng phát hiện sự thật động trời về vợ mình.

Trước nay, nhiều cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội chẳng mấy đôi có được cái kết đẹp. Không ít cặp đôi "vỡ mộng" sau khi gặp mặt bên ngoài. Thế nhưng, có lẽ ít ai rơi vào tình cảnh trớ trêu như chàng trai trong câu chuyện dưới đây.

Theo đó, chàng trai Indonesia tên Muh (31 tuổi), quen một người phụ nữ tên Mita trên mạng xã hội. Vì đã lớn tuổi nên việc quen được Mita khiến anh vô cùng hạnh phúc. Sau một thời gian tìm hiểu, trò chuyện trên mạng, vì thấy quá hợp nhau nên cả hai bàn chuyện tiến tới hôn nhân.

Quen nhau qua mạng xã hội, cặp đôi kết hôn nhưng hóa ra cô dâu lại là một người đàn ông - Ảnh: Internet

Vào ngày 2/6 vừa qua, anh Muh và Mita gặp nhau lần đầu, đồng thời để bàn chuyện cưới hỏi. Đến ngày cưới, cô dâu mặc trang phục truyền thống trùm kín đầu. Vì quá hạnh phúc và yêu vợ nên anh Muh không bắt cô bỏ khăn trùm ra.

Khi hôn lễ kết thúc, anh Muh háo hức vào động phòng nhưng lại bị vợ từ chối. Mặc dù có hơi thất vọng nhưng anh Muh vẫn thông cảm cho vợ. Đến tối hôm sau, người vợ vẫn tiếp tục từ chối việc "ân ái", thậm chí còn yêu cầu ly hôn. Sau đó, Mita bỏ nhà ra đi.

Dù khá bất ngờ với quyết định của vợ nhưng người chồng vẫn tha thứ. Sau đó, anh Muh đã đến nhà Mita để tìm, thuyết phục cô quay trở về. Khi đến địa chỉ nhà vợ, anh Muh bất ngờ phát hiện ngôi nhà của Mita trước đó do một người đàn ông tên Mit làm chủ. Sau khi điều tra rõ ràng, anh Muh tá hỏa phát hiện vợ mình là đàn ông và chính là người tên Mit kia.

Ngay sau đó, anh Muh đã làm việc với cảnh sát địa phương, yêu cầu ly hôn. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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