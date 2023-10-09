Hàng trăm trận động đất làm rung chuyển đỉnh núi lửa Kilauea ở Hawaii

Lần gần nhất, núi lửa Kilauea trên Big Island (đảo Lớn) của Hawaii đã phun trào trở lại vào ngày 10/9, với dòng dung nham quanh miệng núi lửa.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết họ đã phát hiện sự gia tăng hoạt động địa chấn trên Big Island (đảo Lớn) của Hawaii có liên quan đến tình trạng bất ổn của núi lửa Kilauea. Ngọn núi này là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên Trái đất và đã tạo ra các chu kỳ dung nham liên tục kể từ ngày 29/9/2021. Các nhà nghiên cứu núi lửa nhấn mạnh rằng mặc dù có hàng trăm trận động đất nhỏ nhưng núi lửa vẫn không kích hoạt phun trào. Tuy nhiên, những thay đổi về địa hình làm tăng sự hoạt động của núi lửa.

USGS cho biết: “Độ nghiêng đang tiếp tục với tốc độ chậm hơn một chút ở khu vực ngay phía nam miệng núi lửa. Tại đỉnh Kīlauea vẫn gần mức cao nhất trong hơn 5 năm và gần như trở lại mức trước khi phun trào lần trước vào ngày 10/9. Địa chấn bên dưới khu vực đỉnh Kīlauea, bắt đầu từ ngày 4/10, đã gia tăng với khoảng 320 trận động đất xảy ra trong 24 giờ qua.” Do những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến hoạt động địa chấn, Công viên Quốc gia Núi lửa Hawaii đã đóng cửa một số khu vực đỗ xe và đường mòn nằm trong khu vực lân cận chung của đỉnh núi.

Do những nguy cơ tiềm ẩn liên quan đến hoạt động địa chấn, Công viên Quốc gia Núi lửa Hawaii đã đóng cửa một số khu vực đỗ xe và đường mòn nằm trong khu vực lân cận chung của đỉnh núi Cơ quan Công viên Quốc gia cho biết: “Công viên Quốc gia Núi lửa Hawaii đang theo dõi chặt chẽ Kīlauea với sự cộng tác của các đồng nghiệp của chúng tôi tại Đài quan sát Núi lửa Hawaii của USGS. Công viên hiện đang mở cửa, nhưng du khách nên chuẩn bị sẵn sàng và cập nhật thông tin". Bên ngoài Công viên Quốc gia, không có tác động nào khác được báo cáo từ hoạt động gia tăng liên quan đến núi lửa. “Lượng khí thải sulfur dioxide đã giảm đáng kể; tuy nhiên, nồng độ cục bộ của sulfur dioxide hoặc hydrogen sulfide có thể tồn tại ở những khu vực xuôi gió và người dân thỉnh thoảng có thể nhận thấy mùi của những loại khí này”, USGS cho biết. Núi lửa Kilauea cách Honolulu hơn 100 dặm, nơi có dân số khoảng 350.000 người. Một vụ phun trào năm 2018 đã phá hủy hơn 700 ngôi nhà và gây thiệt hại hàng trăm triệu USD. Lần gần nhất, núi lửa Kilauea trên đảo Lớn đã phun trào trở lại vào ngày 10/9, với dòng dung nham quanh miệng núi lửa.

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