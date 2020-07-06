Em gái cosplay Tazan làm sập cả rèm cửa, phản ứng của anh trai khiến tất cả không thể nhịn cười

Hình ảnh bé gái nghịch ngợm như Tazan bên cạnh anh trai 'tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến' khiến dân tình cười ngất.

Người xưa có câu "Cha mẹ sinh con trời sinh tính" để nói về sự khác biệt trong tính cách của anh chị em trong gia đình. Dù sống trong cùng môi trường giáo dục nhưng có đứa hiếu động, nghịch ngợm, ưa khám phá, có đứa lại hướng nội, trầm ổn.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh bé gái nghịch ngợm khiến dân tình không thể nhịn cười. Cô bé đu bám lên rèm cửa để chơi khiến chiếc rèm đổ sụp. Đáng nói là thái độ của người anh trai ngồi gần đó. Chứng kiến trò nghịch ngợm của em gái, cậu bé vẫn bình tĩnh làm bài tập, thậm chí khi rèm cửa bị sập, bé trai vẫn "tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến". Nhiều người không thể nhịn cười khi thấy tính cách khác biệt của hai anh em, bé gái thì thích leo trèo, nghịch ngợm, còn cậu anh trai thì lại khá trầm tính.

Bé gái đu lên rèm cửa để chơi - Ảnh: FB

Võ công của Tôn Ngộ Không chắc cũng chỉ đến thế này thôi - Ảnh: FB

Cô bé đang cosplay Tazan thì phải - Ảnh: FB

Không biết Tazan có bị mẹ đánh nát đít không nữa - Ảnh: FB

Hình ảnh gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận từ cộng đồng mạng: "Thằng anh như kiểu nó đã chứng kiến chuyện này không chỉ một lần đâu"; "Nhìn ông anh như kiểu đã quá quen chuyện này rồi"; "Nhà mình cũng có một trai một gái đây, thằng anh thì đằm tính, còn con em thì nghịch như giặc vậy. Bó tay luôn!"; "Cười muốn nội thương"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-gai-cosplay-tazan-lam-sap-ca-rem-cua-phan-ung-cua-anh-trai-khien-tat-ca-khong-the-nhin-cuoi-367048.html