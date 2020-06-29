Thanh niên vô tình đạp vỡ hộp phấn mắt đắt tiền của mẹ, đặc sắc nhất là màn 'gắp lửa bỏ tay người' cực hài hước

Trong lúc không biết phải giải thích thế nào với mẹ về việc hộp phấn mắt đắt tiền bị vỡ, chàng trai đã tìm được kẻ thế thân để đổ tội.
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Theo các chuyên gia tâm lý, nuôi chó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người như: Ngăn ngừa bệnh trầm cảm, giảm stress, cải thiện đời sống xã hội, tăng cường vận động... Còn chàng trai người Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây lại hưởng lợi từ việc nuôi chó theo cách hoàn toàn khác biệt.
Cụ thể, nam thanh niên vô tình đạp vỡ hộp phấn mắt đắt tiền của mẹ nên rất lo lắng. Trong lúc loay hoay tìm cách chối tội, chàng trai đã tìm ra kẻ chịu tội thay, chính là chú chó mà gia đình đang nuôi.
Khổ thân chú chó, bị đổ lỗi một cách trắng trợn mà không biết làm thế nào để thanh minh, chỉ hướng ánh mắt trách móc về phía cậu chủ tinh quái.
Câu chuyện 'kẻ ăn ốc người đổ vỏ' gây xôn xao mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận hài hước: "Quá đáng thật sự"; "Xem mà tức giùm con chó luôn á"; "Nuôi chó 3 năm dùng 1 lần"; "Giống tôi hồi bé ghê làm đổ nồi canh sợ mẹ mắng đổ luôn cho con chó"; "Tình chủ chó chắc có bền lâu"...