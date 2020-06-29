Thanh niên vô tình đạp vỡ hộp phấn mắt đắt tiền của mẹ, đặc sắc nhất là màn 'gắp lửa bỏ tay người' cực hài hước

Theo các chuyên gia tâm lý, nuôi chó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người như: Ngăn ngừa bệnh trầm cảm, giảm stress, cải thiện đời sống xã hội, tăng cường vận động... Còn chàng trai người Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây lại hưởng lợi từ việc nuôi chó theo cách hoàn toàn khác biệt.

Cụ thể, nam thanh niên vô tình đạp vỡ hộp phấn mắt đắt tiền của mẹ nên rất lo lắng. Trong lúc loay hoay tìm cách chối tội, chàng trai đã tìm ra kẻ chịu tội thay, chính là chú chó mà gia đình đang nuôi.