Thanh niên vô tình đạp vỡ hộp phấn mắt đắt tiền của mẹ, đặc sắc nhất là màn 'gắp lửa bỏ tay người' cực hài hước

Thế giới 29/06/2020 06:56

Trong lúc không biết phải giải thích thế nào với mẹ về việc hộp phấn mắt đắt tiền bị vỡ, chàng trai đã tìm được kẻ thế thân để đổ tội.

Theo các chuyên gia tâm lý, nuôi chó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người như: Ngăn ngừa bệnh trầm cảm, giảm stress, cải thiện đời sống xã hội, tăng cường vận động... Còn chàng trai người Trung Quốc trong câu chuyện dưới đây lại hưởng lợi từ việc nuôi chó theo cách hoàn toàn khác biệt.

Cụ thể, nam thanh niên vô tình đạp vỡ hộp phấn mắt đắt tiền của mẹ nên rất lo lắng. Trong lúc loay hoay tìm cách chối tội, chàng trai đã tìm ra kẻ chịu tội thay, chính là chú chó mà gia đình đang nuôi.

Khổ thân chú chó, bị đổ lỗi một cách trắng trợn mà không biết làm thế nào để thanh minh, chỉ hướng ánh mắt trách móc về phía cậu chủ tinh quái. 

phan mat dat tien 1
Thanh niên vô tình đạp vỡ hộp phấn mắt đắt tiền của mẹ - Ảnh: FB

phan mat dat tien 2phan mat dat tien 3

phan mat dat tien 4
Lau mãi mà không sạch... - Ảnh: FB
phan mat dat tien 5
... nên quyết định đổ tội cho chú chó - Ảnh: FB

phan mat dat tien 6phan mat dat tien 7

phan mat dat tien 8
'Gắp lửa bỏ tay người' một cách cẩn thận - Ảnh: FB
phan mat dat tien 9
Kết quả chú chó bị mẹ trách mắng - Ảnh: FB

Câu chuyện 'kẻ ăn ốc người đổ vỏ' gây xôn xao mạng xã hội và nhận về hàng ngàn bình luận hài hước: "Quá đáng thật sự"; "Xem mà tức giùm con chó luôn á"; "Nuôi chó 3 năm dùng 1 lần"; "Giống tôi hồi bé ghê làm đổ nồi canh sợ mẹ mắng đổ luôn cho con chó"; "Tình chủ chó chắc có bền lâu"...

Đang học đến đoạn quan trọng thì mắc đi vệ sinh, cậu bé đã nghĩ ra cách bá đạo vẹn cả đôi đường

Đang học đến đoạn quan trọng thì mắc đi vệ sinh, cậu bé đã nghĩ ra cách bá đạo vẹn cả đôi đường

Đang chăm chỉ ngồi nghe cô giáo giảng bài lại mắc đi vệ sinh, không muốn bỏ lỡ bài giảng, cậu bé đã có "sáng kiến" bá đạo khiến dân mạng khen rần rần.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện hài hước hình ảnh gây bão mạng xã hội

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích