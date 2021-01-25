Dù đã có con cháu, ở tuổi 67, một phụ nữ gây bất ngờ khi vẫn quyết định sinh thêm con

Ở độ tuổi 67, có rất nhiều người e ngại về khả năng sinh nở của bà. Hơn thế nữa, Tian Xinju còn phải chịu sự phản đối kịch liệt của đứa con trưởng thành khi biết mẹ mình có thêm em bé. Bởi lẽ người con trai của bà năm nay đã 40 tuổi, việc có thêm một đứa em bằng tuổi con mình có vẻ thật khó chấp nhận với anh.

Thật ra với độ tuổi này, việc thụ thai tự nhiên là rất khó xảy ra. Thế nhưng có lẽ do chất lượng cuộc sống khá tốt cùng chế độ tập luyện thể dục thể thao của bà diễn ra thường xuyên đã giúp bà có được “khả năng đặc biệt” ấy.

Thế nhưng bỏ ngoài tai tất cả những điều tiếng, vợ chồng bà vẫn quyết định giữ lại thai nhi. Em bé ra đời được đặt tên là Tianci, có nghĩa là "trời gửi" trong tiếng Quan Thoại. Cô bé kháu khỉnh nặng 2,5 kg, có thể lực ổn định nên sớm được trở về nhà cùng bố mẹ.

Bà Tian Xinju vẫn có sức khỏe ổn định ở độ tuổi 67 - Ảnh: Daily Star

Chia sẻ về câu chuyện hạnh phúc của mình, người phụ nữ 67 tuổi vẫn quyết định sinh thêm con cho biết, ban đầu khi thấy cơ thể có những dấu hiệu lạ, bà chỉ nghĩ mình không được khỏe, vì thế đã đến bệnh viện để thăm khám. Từ đây, ông bà mới biết gia đình mình sắp đón chào thêm một thành viên mới.

Nhận thấy mình vẫn đủ khả năng kinh tế lo cho con, và hơn hết là tình yêu thương con vô bờ bến, hai vợ chồng vẫn quyết định sinh đứa trẻ ra đời. Họ cũng chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy đến khi sinh con ở lứa tuổi quá cao.

Vợ chồng bà Tian Xinju chấp nhận mọi rủi ro để sinh con - Ảnh: Daily Star

Thật may mắn, bà Tian Xinju đã có một ca phẫu thuật mẹ tròn con vuông. Chưa kể sau đó, bà còn có thể tự nuôi con bằng sữa mẹ. Sức khỏe đứa trẻ rất ổn định cho thấy việc sinh con ở độ tuổi cao không phải là không thể.

Bé Tianci trong cuộc gọi điện video với bố Huang Weiping - Ảnh: Daily Star

Hiện tại, cuộc sống gia đình bà vô cùng viên mãn, luôn ngập tràn tiếng cười. Thế nhưng điều làm ông bà đắn đo nhất có lẽ là khi độ tuổi già đi của ông bà tỉ lệ thuận với sự lớn lên của cô con gái út Tianci. Họ lo lắng rằng mình có thể sẽ không thể đồng hành mãi mãi cùng con…