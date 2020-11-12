Đi nghe nhạc, cô gái mặc chiếc áo khoét sâu bất tận khiến ai cũng ngoái nhìn

Thế giới 12/11/2020 10:25

Dù đang ở nơi công cộng, cô gái này vẫn thản nhiên mặc chiếc áo khoét sâu bất tận khoe trọn vòng 1. Hình ảnh cô gái ăn mặc táo bạo được chia sẻ với nhiều ý kiến trái chiều.

Để trở nên gợi cảm, nhiều chị em không ngần ngại ăn mặc táo bạo, khoe triệt để những lợi thế hình thể của mình. Tuy nhiên, việc chọn quần áo quá gợi cảm có thể khiến các cô gái mất điểm trong mắt người xung quanh, bị chỉ trích vì ăn mặc phản cảm. Điển hình như cô gái trong câu chuyện dưới đây.

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Đi xem hòa nhạc, cô gái ăn mặc táo bạo chỉ đủ che điểm nhạy cảm của vòng 1 - Ảnh: Internet
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Dù che kín mặt nhưng cô gái này vẫn chiếm trọn spotlight - Ảnh: Internet

Theo đó, cô gái này đi xem hòa nhạc, dù khuôn mặt được che kín mít nhưng cô nàng vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Nguyên nhân là do cô nàng diện một chiếc áo thiếu vải dường như chỉ che được điểm nhạy cảm ở vòng 1. Nhiều người cho rằng chiếc áo này nhìn chẳng khác gì đồ nội y. Nhờ chiếc áo khoét sâu bất tận này, cô gái đã trở nên nổi tiếng trên khắp các diễn đàn. 

Sau khi được chia sẻ, loạt ảnh này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Sau đó không lâu, cư dân mạng đã tìm được danh tính của cô nàng. Theo đó, nhân vật chính trong bức ảnh trên là Yumi, một hot girl kiêm streamer nổi tiếng tại xứ Trung. Trang cá nhân của cô nàng có gần 600.000 người theo dõi.

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Trên trang cá nhân, nàng hot girl thường xuyên khoe ảnh ăn mặc thiếu vải - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân, Yumi thường xuyên đăng ảnh ăn mặc gợi cảm. Một trong những kiểu áo được nàng hot girl lựa chọn là kiểu khoét ngực sâu hoắm. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, không ít người chỉ trích cô nàng ăn mặc phản cảm, khoe vòng 1 quá đà.

Nhiều ý kiến cho rằng, Yumi sở hữu làn da trắng sáng nhưng vòng 1 lại thiếu săn chắc khiến người đối diện cảm thấy khó chịu. Nhược điểm về vóc dáng này đã khiến cô nàng mất điểm trong mắt nhiều người.

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Từ khóa:   Trung Quốc ăn mặc phản cảm ăn mặc hở hang

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