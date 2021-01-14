Đang ngủ say thì bị đồng nghiệp đột kích, nữ Youtuber lộ 'cảnh xuân' nóng bỏng khiến dân tình ngượng chín mặt

Thế giới 14/01/2021 15:51

Bị ê kíp đột kích vào phòng ngủ để quay gameshow, nữ Youtuber lộ khoảnh khắc ngượng chín mặt khiến dân tình dậy sóng.

Linsha (Lâm Thiển) là một trong những Youtuber Trung Quốc nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại. Trước đó, Linsha từng làm mẫu ảnh và đã xây dựng được một lượng fan hâm mộ cực đông đảo. Kể từ khi chuyển sang làm Youtuber, Linsha rất chịu khó tham gia các chương trình thực tế. Trong một gameshow mới đây, nữ Youtuber đã có một kỷ niệm nhớ đời. 

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Linsha là một trong những Youtuber nổi tiếng nhất ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Cụ thể, khi tham gia show truyền hình mang tên Variety Show, Linsha đã đồng ý cho phép ê kíp được phép đột nhập phòng ngủ của cô quay video khi cô đang say giấc nồng. Tất nhiên là thời gian đột nhập cũng phải bất ngờ mới mang lại hiệu quả. Cũng chính vì vậy, khoảnh khắc gợi cảm của cô nàng xinh đẹp cũng được truyền tải một cách trọn vẹn nhất trên sóng.

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Cô nàng xinh đẹp lộ 'cảnh xuân' nóng bỏng ngay trên sóng - Ảnh: Internet

Thấy cô nàng ngủ say đến mức không biết gì, các đồng nghiệp đã lật chăn ra để chụp ảnh tư thế nằm ngủ của cô. Không ngờ ngay cả khi nằm ngủ, Linsha trông vẫn vô cùng sexy với bộ đồ ngủ trễ nải khoe được vòng eo gợi cảm cùng đôi gò bồng đảo quyến rũ. Điều này khiến cho không ít fan hâm mộ phải trầm trồ trước nhan sắc của cô nàng.

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Linsha nổi tiếng với gương mặt ngây thơ cùng body nóng bỏng - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó, nội y của nàng hot girl đang treo vắt vẻo trên ghế hay đồ chơi "người lớn" để trong nhà vệ sinh cũng lọt vào ống kính. Linsha vừa ngượng chín mặt vừa xin đạo diễn đừng phát sóng đoạn phim này. Ngay sau khi phát sóng, đoạn clip gây sốt mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 

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