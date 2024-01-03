Cưỡng hiếp em vợ 21 tuổi không thành, người đàn ông quay sang bóp cổ và đánh đập khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Thế giới 03/01/2024 12:11

Cảnh sát Indonesia đã bắt giữ người đàn ông 40 tuổi sau khi sát hại em vợ tại nhà.

Mới đây, ở tỉnh Banten, Indonesia đã xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Theo đó, sáng ngày 12/12, nghi phạm tên M (40 tuổi) đã đến nhà em vợ tên R (21 tuổi) yêu cầu đưa 20 nghìn Rp (khoảng 31.000 đồng) để đổ xăng

Tuy nhiên, nạn nhân không đưa vì không có tiền trong người. Sau khi không đạt được kết quả, nghi phạm không những không về nhà mà còn theo nạn nhân vào trong phòng ngủ và cưỡng hiếp cô.

Do không muốn nên nạn nhân đã cào cấu và la hét khiến nghi phạm hoảng sợ, đánh 2 lần vào người làm cô ngã xuống sàn.

“Khi nạn nhân ngã xuống, hung thủ bóp cổ rồi hôn nạn nhân. Do nạn nhân còn sống nên hung thủ đã đánh vào bụng nạn nhân 2 phát. Sau khi đánh, hung thủ lại bóp cổ nạn nhân, điều này khiến cô gái bị thương nghiêm trọng và qua đời ngay sau đó”, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết.

Cưỡng hiếp em vợ 21 tuổi không thành, người đàn ông quay sang bóp cổ và đánh đập khiến nạn nhân tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, sự việc đã được báo cho cảnh sát và ngay lập tức các nhân viên đến nhà nạn nhân để điều tra hiện trường và xác minh một số nhân chứng, bao gồm cả nghi phạm.

Khi cảnh sát đến, nghi phạm đang ở trong ngôi nhà của mình, nằm liền kề với nhà nạn nhân.

“Anh ta giả vờ làm việc và quay lại nhà, chúng tôi thẩm vấn và thấy anh ta hoảng sợ, sau đó nghi phạm thú nhận hành vi của mình”, quan chức này nói.

Động cơ của hung thủ không gì khác chính là vì hung thủ đã phải lòng em vợ và có ý định quan hệ với nạn nhân.

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