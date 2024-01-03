Cầm hai thỏi vàng “khủng” từ nhà đến lớp mẫu giáo để tặng bạn gái, cậu bé khiến cư dân mạng cười ra nước mắt

Một video trực tuyến ghi lại cảnh đứa trẻ cầm một chiếc hộp màu đỏ đã mở, bên trong chứa món quà quý giá và khi mẹ cô hỏi chúng là gì, cô bé ngây thơ trả lời: “Con không biết”.

Theo thông tin từ tờ South China Morning Post, ngày 22/12, tại Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, cô bé đã rất vui mừng khi nhận được món quà đặc biệt – hai thỏi vàng nặng 100 gram – và hào hứng khoe với cha mẹ khiến phụ huynh sửng sốt.

“Cha mẹ cậu bé cho biết, họ đã nói với con trai rằng những thỏi vàng này là dành cho vợ tương lai nhưng không ngờ cậu bé lại lén lấy chúng ra đưa cho con gái chúng tôi”, mẹ cô gái nói.

Người phụ huynh vô cùng lo lắng bảo cô hãy trả lại cho bạn cùng lớp vào ngày hôm sau và liên hệ với gia đình cậu bé để xin lỗi.

Cô nhắc nhở các bậc cha mẹ khác hãy cảnh giác để những điều tương tự không xảy ra với con mình.

Cô bé cầm thỏi vàng. Khi bố mẹ cô hỏi cô đó là gì, cô nói không biết. Ảnh: Baidu

Câu chuyện đã gây ra nhiều sự thích thú và chia sẻ những giai thoại tương tự trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một người quan sát trên mạng bình luận rằng: “Cậu bé này thật có gan, cứ thản nhiên cho đi 200 gam vàng như vậy”.

“Việc này có giống như tặng của hồi môn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 342 triệu) không?”, một người khác hỏi.

“Mẹ chồng tôi vừa tặng tôi một chiếc vòng tay, và con trai tôi hỏi liệu nó có thể tặng nó cho một bạn cùng lớp không vì nó thấy nó trông rất đẹp. Tôi cho rằng tôi nên 'biết ơn' anh ấy đã nghĩ đến việc hỏi tôi trước”, một bà mẹ nói.

“Trong năm đầu tiên, bạn cùng lớp của con gái tôi, một cậu bé, đã đưa co cô bé 200 nhân dân tệ tiền mặt. Tôi đã nhanh chóng trả lại số tiền cho bố mẹ cậu bé vào tối hôm đó”, một người khác nói.

Những hành động ngây thơ của những đứa trẻ lấy đồ ở nhà làm quà cho các bạn cùng lớp thường gây chú ý ở Trung Quốc.

Vào tháng 5, một cậu bé mẫu giáo ở Thượng Hải đã tặng một cô gái một chiếc nhẫn Bulgari trị giá 19.000 nhân dân tệ (khoảng 65 triệu) làm “quà cưới”.

Khi cha mẹ người nhận trả lại chiếc nhẫn, anh đã xúc động tặng cô một chiếc nhẫn thủ công khác như một lời bày tỏ tình cảm của mình.