Cảnh sát Mexico đã bắt giữ nam thanh niên 19 tuổi sau khi cầm đầu người trên tay và đi dạo quanh một phòng khám.

Mới đây, ở Mexico đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng trên đường phố, một nam thanh niên 19 tuổi tên Sebastián M. đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện cái đầu trên tay của anh.

Theo đó, khi một số người dân phát hiện Sebastián đang cầm cái đầu của chị gái và đi dạo gần một phòng khám thì nhanh chóng thông báo cho cảnh sát để được giúp đỡ.

Không lâu sau đó, cảnh sát đã tìm thấy Sebastián gần phòng khám và phát hiện anh ta còn mang theo một khẩu súng ngắn 12mm.

Nam thanh niên 19 tuổi bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: Daily Mail

Cảnh sát cuối cùng đã tìm thấy thi thể còn lại của Julietta đã qua đời tại một trạm xăng cách phòng khám khoảng 250 m, thi thể không đầu nằm ngay bên đường.

Họ lập tức thành lập lực lượng đặc nhiệm để điều tra vụ việc và đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi nhằm xác định nguyên nhân cái chết.

Cảnh sát cho biết, hai chị em sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Tại hiện trường có dấu vết của hai người đã uống rượu, nên nghi ngờ rằng chị em có thể đã xảy ra xô xát sau khi uống rượu. Julieta đã bị em trai bắn chết và bị chia phân mảnh sau đó. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra.

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