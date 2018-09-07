Theo CBS News, bà Waverlee (vợ ông Luther) bị chẩn đoán mắc ung thư não từ năm 2009. Các bác sĩ nhận định bà chỉ có thể sống thêm khoảng 5 năm. Thế nhưng đã 9 năm trôi qua, bà vẫn mạnh mẽ chiến đấu với căn bệnh quái ác. Từ khi nằm điều trị tại bệnh viện thành phố Rochester, ngày nào cụ bà cũng được chồng mình đến thăm.

Cụ ông Luther Younger (99 tuổi), sống Fort Worth, Texas (Mỹ) khiến nhiều người thán phục bởi sự khỏe mạnh, minh mẫn dù tuổi tác đã thuộc hàng "đại thọ". Không chỉ thế, người ta còn ngưỡng mộ tình yêu vĩnh cửu ông dành cho vợ mình sau 55 năm kết hôn.

Dù trời nắng, mưa hay tuyết rơi, ông Luther đều đi bộ khoảng 6 dặm (gần 20 km) tới phòng bệnh thăm vợ vì sợ bà cô đơn. Đến cuối ngày ông Luther lại về nhà để nghỉ ngơi.

Cô Lutheta Younger (con gái lớn của cặp vợ chồng) nói rằng sẽ chở bố đến bệnh viện thăm mẹ sau khi tan làm, thế nhưng ông cụ không đồng ý, tự mình đi bộ đến bệnh viện suốt nhiều năm qua.

"Tôi muốn chở ông đến bệnh viện thăm mẹ nhưng ông không đồng ý. Phần vì sợ tôi mệt, phần vì ông không muốn ngồi ở nhà chờ đợi cả ngày. Bố luôn muốn đến bên mẹ sớm nhất có thể, ông luôn thiếu kiên nhẫn như vậy đấy.

Khi bệnh tình của mẹ không có chuyển biến gì, ông sẽ túc trực ở bệnh viện. Khi thì ngủ trên sàn, lúc ngồi ghế, nhưng dù thế nào cũng sẽ không bỏ rơi mẹ", cô Lutheta chia sẻ.

Một số người dân khi gặp Luther đã dừng lại trò chuyện và ngỏ ý đưa ông đến bệnh viện, thế nhưng ông luôn từ chối. "Cả đời tôi chỉ có một người vợ, tôi không muốn đến bên bà ấy bằng bất cứ phương tiện gì ngoài chính đôi chân của mình, tôi chỉ muốn gặp vợ tôi thôi.

Đừng nói tôi ấu trĩ hay gọi tôi là một kẻ thiếu suy nghĩ. Tôi đã từng là chiến binh trước đây, nên việc đi bộ 20 km đối với tôi không có gì to tát cả. Tôi thích đi bộ bởi vì nó xóa sạch trong tấm trí tôi mọi ưu phiền và có thể giúp tôi nâng cao sức khỏe để chăm sóc vợ của mình nữa", ông Luther nói.

Dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào, ông vẫn đều đặn đến bệnh viện mỗi ngày để thăm vợ - Ảnh: CBS News

Trên đường đi, ông Luther chỉ mang theo một balo đựng những vật dụng cần thiết. Ông cho biết bản thân lớn lên ở Texas nắng gió nên đã quen với khí hậu oi bức, việc đi bộ không ảnh hưởng đến sức khỏe cho lắm.

"Tôi đi đến bên cô ấy không phải để mọi người ca tụng tôi mạnh mẽ như thế nào, mọi người nghĩ gì về tôi không quan trọng. Tôi chỉ muốn chứng minh cho vợ tôi biết là tôi vô cùng yêu bà ấy, dù đã kết hôn hơn 5 thập kỉ, bà ấy luôn là 'tách trà ngọt ngào nhất mà tôi từng có', bà ấy luôn mạnh mẽ và hiểu chuyện, vợ tôi thật tuyệt vời', cụ ông xúc động nói.

Mỗi khi nhắc đến người vợ còn nằm trên giường bệnh, ông Luther lại không cầm được nước mắt - Ảnh: CBS News

Với nhiều người, quãng đường gần 20 km thực sự là dài thăm thẳm, thế nhưng với cựu binh sĩ 99 tuổi và tình yêu lớn lao dành cho vợ mình, con số này quả thật quá bé nhỏ.