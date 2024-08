Người đàn ông bị bắt vì cưỡng hiếp cụ bà 104 tuổi trong trường học.

Theo thông tin từ Monitor, đại diện cảnh sát phía tây Rwenzori - ông Vincent Twesige cho biết, một nam thanh niên 20 tuổi đã bị bắt giữ tại đồn cảnh sát Karangura ở Fort Portal sau khi cưỡng hiếp bà cụ 104 tuổi.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 21/7, trong một lớp học tại Trường Mầm non và Tiểu học Three Star. Cảnh sát Twesige nói: “Nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học và Mầm non Three Star, Moses Bwambale, đã nghe thấy tiếng chuông báo động ở một trong các lớp học. Sau đó, bảo vệ trường đã đi đến và phát hiện nghi phạm đang cưỡng hiếp nạn nhân”.

Đồng thời, người bảo vệ trường học cho biết anh ta cũng nghe thấy nạn nhân kêu cứu. Tuy nhiên, người bảo vệ nghĩ rằng vụ việc xảy ra bên ngoài khuôn viên trường học. “Khi nghe tiếng động, tôi tưởng có người ở ngoài khuôn viên trường cần giúp đỡ . Khi ra ngoài thì không thấy gì cả. Tôi quyết định quay lại trường thì tiếng ồn ngày càng lớn. Cuối cùng, tôi phát hiện tiếng động đó phát ra từ khu vực lớp học. Khi đến lớp, tôi đã châm lửa đốt và nhìn thấy người đàn ông đang cưỡng hiếp một cụ già”.

Khi được hỏi làm cách nào nghi phạm có thể vào được phòng, nhân viên bảo vệ cho biết anh ta chưa khóa cửa lớp học.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi bị phát hiện, nghi phạm đã bỏ trốn nhưng nhân viên bảo vệ đã báo động cho những người khác ở khu vực xung quanh chạy đến. Sau đó, nghi phạm đã bị bắt đến Đồn Cảnh sát Karangura.

Nạn nhân là một cụ bà 104 thường đến Trung tâm Thương mại Kazigo. Mọi người đều yêu quý bà đến mức cho bà đồ ăn miễn phí.

Hiện vụ việc vẫn được điều tra và xử lý theo pháp luật.

