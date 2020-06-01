Cô gái mũm mĩm có người yêu đẹp như diễn viên bị dân mạng dè bỉu: ‘Dùng tiền mua tình chứ yêu thương gì nhau’

Mới đây, một cặp đôi Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi không ngừng khoe ảnh hạnh phúc lên trang cá nhân. Tuy nhiên, câu chuyện tình yêu của cả hai gây tranh cãi dữ dội vì nhiều dân mạng cho rằng ngoại hình của họ không tương xứng.

Chuyện tình của những cặp đôi “đũa lệch” luôn nhận về nhiều ý kiến trái chiều của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về tình yêu của họ, cho rằng họ chỉ đến với nhau vì lợi ích.

Trong khi cô bạn gái Mạc Trát sở hữu khuôn mặt kém xinh, vẻ ngoài mũm mĩm thì bạn trai Mễ Á Manh lại cao, gầy, đẹp như diễn viên điện ảnh. Bên dưới những bức ảnh, dân mạng không ngừng chỉ trích Mạc Trát, cho rằng cô nàng không xứng với anh chàng người yêu đẹp trai.

Chàng trai sở hữu vẻ ngoài bảnh bao bị netizen nghi ngờ lợi dụng bạn gái - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng cô gái này dùng lợi ích để đổi lấy tình cảm của anh chàng điển trai - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số người cho rằng Mễ Á Manh đến với người yêu chỉ vì mục đích lợi dụng, không hề thật lòng như những gì thể hiện trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn có không ít người gửi lời chúc phúc đến cặp đôi, hy vọng cả hai sẽ có một cái kết đẹp.

“Cô gái này, chắc dùng tiền mua tình chứ anh kia sao có thể yêu được một người cách biệt về ngoại hình như thế này. Thời nay, làm gì còn có chuyện cổ tích giữa đời thường nữa mà mơ”, một bình luận ác ý của người dùng mạng xã hội.

“Đúng là anh hùng bàn phím, thấy người khác hạnh phúc hơn mình là chịu không được. Dù sao đi nữa cũng chúc 2 bạn sẽ có một cái kết đẹp nhé”, H.G gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

Hiện câu chuyện tình yêu của họ vẫn đang gây ra nhiều tranh cãi chưa có hồi kết trên mạng xã hội.