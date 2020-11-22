Cô gái mặc váy ngắn bằng gang tay ngồi xe máy, 'cảnh xuân' lồ lộ khiến người đi đường nhức mắt

Cô gái ăn mặc phản cảm chạy xe máy trên đường vắng cố tình nhướn người để lộ nội y phía trong khiến ai nấy bức xúc.

Mới đây, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh cô gái lái xe máy ăn mặc phản cảm khiến nhiều người cạn lời. Theo thông tin chia sẻ, sự việc xảy ra tại Indonesia. Tại đất nước này, hành động ăn mặc hớ hênh này chẳng những vi phạm thuần phong mỹ tục mà còn phạm pháp.

Theo hình ảnh trong clip, cô gái chạy xe máy một mình trên con đường vắng. Cô nàng mặc chiếc áo sơ mi kín đáo nhưng lại kết hợp với chiếc váy ngắn cũn cỡn.

Cô gái ăn mặc phản cảm bị nhiều người chỉ trích - Ảnh: FB

Khi ngồi trên xe, chiếc váy càng bị co lên trên. Chẳng những vậy, cô gái này còn cố tình nhướn người lên, để lộ nội y tận 2 lần. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô nàng cố tình khoe thân phản cảm. Một người đàn ông đi phía sau đã dùng điện thoại ghi lại toàn bộ cảnh tượng này rồi đăng lên mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát địa phương xác nhận vụ việc xảy ra tại thành phố Magelang, Trung Java, Indonesia. Hai người liên quan cũng bị tạm giữ để điều tra. Một người bị nghi là cô gái khoe thân phản cảm, người còn lại được cho là đã quay clip và phát tán.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu được hơn 2 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận chỉ trích.

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