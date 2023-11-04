Sau khi bị cưỡng hiếp, người phụ nữ đã tìm đến gặp người đàn ông này và yêu cầu anh cưới cô nhưng anh từ chối, vì vậy, cô đã đến đồn cảnh sát để nộp đơn khiếu nại.

Một người phụ nữ góa chồng 27 tuổi được cho là đã bị một tài xế xe lam ở địa phương Jehangirabad (Ấn Độ) cưỡng hiếp hôm thứ Sáu.

Người phụ nữ được cho là trụ cột trong gia đình và làm nghề giúp việc gia đình. Cảnh sát cho biết cô sống với hai cô con gái.

Vào khoảng 8 giờ tối ngày 27/10, người phụ nữ này đi làm và đến Shabban Chourha ở Jehangirabad thì người lái xe lam, Zeeshan, cư dân Bagh Umrao Dulha của Aishbagh, đã đề nghị cho cô đi nhờ.

Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ từ chối vì thấy những thùng đầy trái cây được để ở ghế sau xe. Thế nhưng người đàn ông này tiếp tục nài nỉ và bắt cô lên xe.

Sau đó, anh đưa cô đến một ngôi nhà đổ nát phía sau bệnh viện thú y và cưỡng hiếp cô. Khi người phụ nữ phản đối, anh đề nghị cưới cô và chăm sóc con cô.

Người phụ nữ tin tưởng anh và không báo cáo sự việc với cảnh sát. Nhưng lòng tin của cô sớm bị tan vỡ khi người đàn ông này đã che giấu danh tính thật và khai tên giả.

Bằng cách nào đó, người phụ nữ đã tìm gặp được người đàn ông này và yêu cầu anh cưới cô nhưng anh từ chối, vì vậy, cô đã đến đồn cảnh sát Jehangirabd để nộp đơn khiếu nại.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và bắt giữ người đàn ông này, đồng thời tiếp tục điều tra thêm.

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