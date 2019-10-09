Clip chàng trai quỳ trước xe hoa, van xin người yêu cũ đừng lấy chồng và phản ứng 'phũ' không ngờ của cô dâu

Thế giới 09/10/2019 17:42

Hình ảnh nam thanh niên quỳ gối trước xe hoa, cầu xin bạn gái đừng kết hôn trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Cư dân mạng không ngừng chỉ trích chàng trai này.

Thông thường việc người yêu cũ xuất hiện trong đám cưới để "cướp dâu" chỉ có trên phim ảnh, thế nhưng mới đây trên mạng vừa lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc “người thật việc thật”. Theo đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên chạy xe máy, chặn trước xe hoa người yêu cũ đang trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Theo nội dung clip, ngay khi chiếc xe dừng lại, chàng trai đã chạy đến mở cửa xe, cầu xin cô dâu đừng kết hôn. Khi nhìn thấy người yêu cũ, cô dâu vô cùng bối rối, liên tục ôm mặt khóc. Trong khi đó, chàng trai này lại cố tình muốn cưỡng hôn người yêu cũ trước mặt nhiều người. Tuy nhiên, mặc kệ người đi đường liên tục cổ vũ, cô dâu kiên quyết cự tuyệt, đẩy tình cũ ra xa. Sau đó cô dâu đã tiếp tục lên xe đến nơi tổ chức đám cưới.

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Nam thanh niên quỳ gối giữa đường cầu xin bạn gái cũ đừng kết hôn - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip gây bão mạng xã hội đã trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều bức xúc và chỉ trích hành động của chàng trai. Nhiều bình luận cho rằng đây là cái kết thích đáng cho anh ta vì đã không biết trân trọng người yêu khi còn ở cạnh nhau.

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Đoạn clip ghi lại sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

“Có không giữ, mất đừng tìm. Nếu anh chàng này biết yêu thương, chăm sóc bạn gái thì cô ấy đã không lấy người khác”, một người dùng mạng xã hội bình luận.

“Hành động này thật đáng xấu hổ, cô gái có quyền kết hôn với bất kỳ ai mà cô ấy muốn. Nếu còn yêu thì cô gái đã không lựa chọn kết hôn với người đàn ông khác. Lời khuyên cho các chàng trai là đừng làm những hành động dại dột như thế này bởi cuộc đời không giống như phim nên chắc chắn chỉ làm mất mặt chính mình thôi”, lời khuyên của một cư dân mạng.

Được biết sự việc trên xảy ra ở thành phố Medellin, tỉnh Antioquia (Colombia).

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