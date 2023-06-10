Chiêm ngưỡng viên hồng ngọc 55,22 carat lớn nhất thế giới, trị giá hơn 817 tỷ đồng

Ngày 8/6 (giờ địa phương), Kênh CNN (Mỹ) đưa tin, viên hồng ngọc thu hút sự chú ý của công chúng này nặng 55,22 carat và được đặt tên theo tiếng Bồ Đào Nha là 'Estrela de Fura', có nghĩa là 'Ngôi sao của Fura'. Viên hồng ngọc được phát hiện lần đầu tiên tại một mỏ ở Mozambique vào tháng 7/2022 bởi Fura Gems, một công ty kinh doanh và khai thác đá quý có trụ sở tại Canada. Đất nước Mozambique hiện là một trong những quốc gia khai thác hồng ngọc ​​hàng đầu thế giới.

Viên đá ruby ban đầu vốn nặng 101 carat, nặng gấp đôi hiện tại, được hình dạng như hiện nay nhờ loại bỏ các tạp chất và mài nhẵn bề mặt thô ráp. Trước đó, Sotheby's - nhà đấu giá lớn nhất thế giới đã mô tả đây là "viên hồng ngọc ​​rất hiếm và có giá trị cao nhất" và được một số chuyên gia đánh giá cao là có kích thước lớn nhất và màu đỏ sẫm sặc sỡ được gọi là "máu chim bồ câu".

Cận cảnh viên hồng ngọc Estrela de Fura (Ngôi sao của Fura) do Sotheby's - nhà đấu giá lớn nhất thế giới giới thiệu trên website của họ - Clip: Sotheby's

Viên hồng ngọc 'Estrela de Fura' này đã được bán với giá 34,8 triệu đô la (khoảng 817,104 tỷ đồng) tại cuộc đấu giá do Sotheby's tổ chức tại New York ngày 8/6. Sotheby's đã phát hành một video về cuộc đấu giá trên Instagram với nội dung: "Đây là thời điểm chúng tôi lập kỷ lục đấu giá thế giới mới cho không chỉ hồng ngọc mà tất cả các loại đá quý có màu được bán đấu giá."

Viên hồng ngọc ghi nhận mức giá đấu thầu cao nhất trước đó là viên Sunrise Ruby 25,59 carat được tìm thấy ở Myanmar. Sunrise Ruby được bán với giá khoảng 30,3 triệu USD (khoảng 711,444 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá tổ chức ở Geneva, Thụy Sĩ vào năm 2015.