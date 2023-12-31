Chỉ 12 giây, hãy tìm ra 3 bánh xe nằm lẫn trong pháo hoa giao thừa

Thế giới 31/12/2023 10:09

Hãy tìm 3 bánh xe đang nằm lẫn đâu đó trong pháo hoa đêm giao thừa, nếu phát hiện dưới 12 giây, bạn là người có thị lực 20/20.

Bạn có thể phát hiện ra 3 bánh xe catherine đang khéo léo ngụy trang giữa bầu trời pháo hoa không? 

Chỉ 12 giây, hãy tìm ra 3 bánh xe nằm lẫn trong pháo hoa giao thừa - Ảnh 1
Câu đố - Ảnh: Betway/The Sun

Thử thách khó khăn này được thiết kế cho cả trẻ em và người lớn và sẽ kiểm tra tài tinh mắt của bạn. Mục tiêu là tìm ra vị trí của 3 bánh xe catherine trong bức tranh pháo hoa.

Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, sự phức tạp của thử thách này đã khiến nhiều người phải vò đầu bứt tai.

Các pháo hoa đều có màu sắc và kích cỡ khác nhau, điều này có thể gây khó khăn cho việc bạn quyết định vị trí lấy nét khi nhìn vào hình ảnh.

Nhưng nếu bạn tập trung hết sức và quan sát, bạn sẽ có thể giải được câu đố hóc búa này.

Bạn có tìm được bánh xe catherine không? Nếu chưa thấy hãy xem lại thật kỹ nhé.

Nếu bạn vẫn đang gãi đầu cố gắng tìm kiếm thì đây là những gì bạn cần làm. Nếu nhìn kỹ phần bên trái, bạn sẽ thấy bánh xe chính giữa của pháo hoa.

Tương tự, hai bánh xe catherine còn lại nằm ở phần giữa và trên cùng bên phải của bức ảnh. 

Bạn đã có đáp án chưa? 

Nếu bạn tìm thấy câu trả lời trong khoảng thời gian dưới 12 giây thì bạn có quyền tự hào về bản thân bởi bạn có thể là người có thị lực 20/20 Nhưng nếu bạn chưa tìm ra, đừng lo lắng, chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết câu đố hóc búa này. 

Chỉ 12 giây, hãy tìm ra 3 bánh xe nằm lẫn trong pháo hoa giao thừa - Ảnh 2
Đáp án - Ảnh: Betway/The Sun
Tìm ra con sứa đang ẩn nấp trong vòng 10 giây chứng tỏ bạn có thị lực 20/20

Tìm ra con sứa đang ẩn nấp trong vòng 10 giây chứng tỏ bạn có thị lực 20/20

Câu đố tìm kiếm này có thể tiết lộ khả năng quan sát của bạn như thế nào trong vòng 10 giây.

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