Chân dung chàng trai xấu nhất Nhật Bản từng hẹn hò với 300 cô gái xinh đẹp, tiết lộ bí kíp cho đàn ông khắp thế giới

Thế giới 17/09/2020 15:09

Chàng trai xấu nhất Nhật Bản khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi tiết lộ từng hẹn hò với 300 cô gái xinh đẹp. Anh chàng còn tiết lộ bí kíp cho đàn ông khắp thế giới.

Hirate có biệt danh là chàng trai xấu nhất Nhật Bản, có ngoại hình mờ nhạt, khó lọt vào “mắt xanh” của các cô gái. Thế nhưng mới đây, anh chàng lại khiến dân tình trầm trồ khi khoe bạn gái xinh đẹp. Hirate cũng kể rằng anh từng hẹn hò với 300 cô gái xinh đẹp trong vòng 1 năm.

Theo lời kể, từ thời trung học vì ngoại hình bình thường nên anh không có người yêu. Điều này khiến Hirate chán nản, muốn buông xuôi. Tuy nhiên, vào năm 30 tuổi, sau khi trải qua một cơn bệnh nặng, suýt tử vong anh nhận ra rằng không thể dựa vào ngoại hình để tiếp cận phụ nữ. Hirate cho rằng để tránh thất bại trong chuyện tình yêu thì phải dựa vào kỹ năng của bản thân.

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Chân dung chàng trai xấu nhất Nhật Bản từng hẹn hò với 300 cô gái xinh đẹp trong 1 năm - Ảnh: Internet

Hirate từng tải đến 10 ứng dụng hẹn hò và trò chuyện với các cô gái trên đó. Trong các kỳ nghỉ, anh hẹn gặp khoảng 3-4 cô gái. Trên trang cá nhân, anh nhờ bạn là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp ảnh. Nhờ lột tả được sự thân thiện, vui vẻ trên khuôn mặt nên Hirate nhận được cảm tình của các cô gái.

Bên cạnh đó, Hirate còn thường xuyên vào like những bức ảnh đời thường của phái đẹp. Hành động này giúp Hirate ghi điểm tối đa trước các cô gái. Hầu hết chị em đều cho rằng người đàn ông này không phải kẻ nông cạn chỉ để ý đến nhan sắc của phụ nữ.

Nhờ nỗ lực này, Hirate thành công hẹn hò với 300 cô nàng xinh đẹp chỉ trong vòng 1 năm. Hiện tại, anh đang hạnh phúc bên cô bạn gái xinh đẹp. Trên trang cá nhân, cặp đôi không ngừng thể hiện tình cảm ngọt ngào, khen ngợi lẫn nhau.

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