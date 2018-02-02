Cậu bé 10 tuổi thú nhận rằng vì thấy mẹ sử dụng tài khoản mạng xã hội để thực hiện giao dịch nên đã bắt chước theo. Cậu không hề biết những giao dịch này đều là dùng tiền thật nên chuyển tiền sang tài khoản điện thoại di động của mình để nạp vào game online.

Những câu chuyện về tác hại của việc nghiện game online thường xuyên được đăng tải trên các trang tin tức khiến nhiều người phải suy ngẫm về các nuôi dạy con của mình. Mới đây, câu chuyện về cậu bé tên Tao Tao (10 tuổi, sống tại Trung Quốc) nghiện game online đến mức "đốt" sạch gần 500 triệu đồng của mẹ khiến nhiều người vừa thương vừa giận.

Cậu bé ung thư đốt sạch tiền chữa bệnh vào game online khiến người mẹ sốc nặng - Ảnh minh họa: Internet

Được biết, Tao Tao được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu vào tháng 5/2017. Hoàn cảnh gia đình cậu lại vô cùng khó khăn, bố mẹ đều làm ruộng nên không có khả năng chữa trị. Để cứu sống con trai, hai vợ chồng phải chạy vạy khắp nơi vay mượn đủ 500.000 NDT (hơn 1,8 tỷ đồng). May mắn là một số mạnh thường quân và tổ chức từ thiện sau khi biết chuyện đã quyên góp giúp gia đình lo đủ chi phí chữa bệnh.

Tuy nhiên vào ngày 23/1 vừa qua , chị Lai (mẹ của Tao Tao) tá hỏa phát hiện tài khoản của mình chỉ còn khoảng 9.000 NDT khi đang đóng tiền viện phí cho cậu bé. Sau khi truy vấn giao dịch tại ngân hàng, chị phát hiện chỉ riêng tháng 1, tài khoản của mình bị rút tới 6 lần, mỗi lần 8.000 NDT, tổng số tiền bị rút là 150.000 NDT (khoảng 500 triệu đồng). Bà mẹ một con sau đó báo cảnh sát vì nghĩ có kẻ gian rút trộm tiền.

Kết quả điều tra cho thấy toàn bộ số tiền bị mất được chuyển tới một tài khoản Wechat lấy tên là "King of Glory". Người mẹ còn sốc hơn khi biết rằng chủ tài khoản này chính là cậu con trai 10 tuổi của mình.

Tao Tao thú nhận rằng vì thấy mẹ sử dụng tài khoản Wechat để thực hiện giao dịch nên đã bắt chước theo. Cậu không hề biết những giao dịch này đều là dùng tiền thật nên chuyển tiền sang tài khoản điện thoại di động của mình để nạp tiền chơi game.

Chị Lai sau đó phải liên hệ trực tiếp tới công ty game và nhận lại phần lớn số tiền sau khi trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình. "Tôi hết sức biết ơn họ", chị Lai chia sẻ và cũng nhận lỗi vì cách giáo dục con của mình.

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