Cặp song sinh chào đời chỉ nặng 0,5kg, dài bằng 1 gang tay của bố từng gây chấn động: Điều kỳ diệu đã không xảy ra

Một bé gái trong cặp song sinh chào đời khi mới 22 tuần tuổi, nặng 0,5kg, chỉ dài bằng bàn tay bố đã không qua khỏi.

Vào ngày 15/7, truyền thông nước Mỹ gây xôn xao khi đưa tin về cặp song sinh hiếm gặp trên thế giới. Bố mẹ của các bé là chị Lura Lauer (28 tuổi) và chồng Ricky Garcia (39 tuổi), sống tại thành phố Charlotte, Bắc Carolina. Vợ chồng chị Lura - Ảnh: Internet Hai đứa trẻ chào đời khi mới được 22 tuần tuổi. Vì sinh non nên 2 bé chỉ nặng 0,5kg, chiều dài bằng một gang tay của bố.

Trước đó, vào tháng 3/2020, chị Lura phát hiện mang thai đôi. Trong suốt 3 tháng đầu, chị bị ốm nghén nặng nhưng vẫn nghĩ đó là biểu hiện bình thường khi mang thai của phụ nữ. Hình ảnh cặp song sinh hiếm gặp trên thế giới - Ảnh: Internet Đến khi thai nhi được hơn 20 tuần, chị đột nhiên cảm thấy bị đau co thắt ở bụng. Vào ngày 14/7, Lura đi khám thì bác sĩ cho biết đó chỉ là cơn đau giả nên vẫn đi dạy yoga như bình thường.

Đến tối cùng ngày, các cơn đau càng trở nên dữ dội hơn, khiến chị Lura suốt đêm không thể ngủ được. Vì sinh sớm nên 2 bé chỉ nặng 0,5kg - Ảnh: Internet Sáng hôm sau, chị được chồng đưa đến trung tâm y tế. Vào thời điểm đó, tử cung của chị Lura đã mở được 3cm. Đến gần 20 giờ tối cùng ngày, sản phụ hạ sinh được 2 bé gái, mỗi bé chỉ nặng 0,5kg, dài 28cm. Ngay sau khi lọt lòng, cặp song sinh được các bác sĩ đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, các bé được đặt ống thở và các thiết bị hỗ trợ. Theo các bác sĩ, tỷ lệ sống sót của hai bé chỉ khoảng 10%. Dù vậy, vợ chồng chị Lura vẫn mong chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Hiện tại, một bé đã tử vong còn 1 bé đang được các bác sĩ cố gắng điều trị - Ảnh: Internet Tuy nhiên, cuối cùng điều kỳ diệu đã không xảy ra. Chỉ 2 ngày sau sinh, 1 bé bị xuất huyết não không thể qua khỏi, bé còn lại bị thủng ruột và xẹp phổi, phải tiến hành phẫu thuật. Hiện tại, bé gái còn lại đã được hơn 3 tuần tuổi và đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Cộng đồng mạng đều hy vọng phép màu sẽ xảy ra với em.

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