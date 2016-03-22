Cặp sinh đôi chia sẻ mọi thứ, kể cả bạn trai

Thế giới 22/03/2016 11:28

Hai chị em sinh đôi cùng trứng Anna và Lucy DeCinque (Úc) cho biết họ chia sẻ mọi thứ trong đời cùng nhau, kể cả việc cùng…lên giường với bạn trai.

Cặp sinh đôi chia sẻ mọi thứ, kể cả bạn trai - Ảnh 1
Hai chị em cùng anh chàng bạn trai may mắn

Theo Mirror, cặp chị em 30 tuổi này đã khiến hai người dẫn chương trình This Morning của đài ITV bối rối khi thừa nhận cả hai ngủ với bạn trai cùng lúc.

Họ chia sẻ: “Chúng tôi có hứng cùng một lúc. Anh ấy thật may mắn, nhưng anh ấy cần gấp đôi năng lượng, gấp đôi tình yêu và gấp đôi sự chú ý”.

Mặc dù thừa nhận mọi người thường có ý kiến về mối quan hệ này, song họ vẫn bảo vệ quyết định của mình.

“Họ có quyền ý kiến, nhưng đây là cách chúng tôi muốn sống. Chúng tôi chẳng làm tổn thương ai và điều đó khiến chúng tôi hạnh phúc. Chúng tôi luôn ở cùng nhau. Vì chúng tôi sống cùng nhau 24/7 suốt cuộc đời, việc chia sẻ bạn trai cũng dễ hơn nhiều”.

Mới đây, cả hai còn cho biết họ muốn có con cùng một lúc. Cặp sinh đôi này đang yêu anh chàng thợ máy Ben Byrne, vốn cũng là sinh đôi dù khác trứng.

Hai chị em này trở nên nổi tiếng sau khi được gọi là ‘cặp sinh đôi giống nhau nhất thế giới’ trên một chương trình truyền hình Nhật. Ngay cả công nghệ nhận dạng gương mặt cũng không thể phân biệt được cả hai.

Cả hai được cho là đã chi tới 130,000 bảng cho phẫu thuật thẩm mỹ để giống nhau hết sức có thể. 

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Từ khóa:   bạn trai tình chị em

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