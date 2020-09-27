Cặp đôi vô tư ‘hành sự’ trên sân thượng giữa thanh thiên bạch nhật, biết danh tính của cả hai ai nấy đều bất bình

Hành động nhạy cảm của cặp đôi trên sân thượng khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Đặc biệt, đây cũng không phải là cặp đôi trẻ tuổi nên mọi người càng khó hiểu.

Trước nay, việc các cặp đôi vô tư thân mật ở nơi công cộng đều bị cộng đồng mạng lên án gay gắt. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cặp đôi có hành động nhạy cảm trên sân thượng bãi đậu xe nhiều tầng được mọi người đặc biệt quan tâm.

Hành động nhạy cảm của cặp đôi khiến ai nấy đều bức xúc - Ảnh: Internet

Theo đó, người dân sống tại khu dân cư MacPherson Residency, nằm trên đường Circuit, Singapore nhìn thấy một cặp đôi có hành động nhạy cảm trên sân thượng của bãi đậu xe. Vì quá bức xúc, người này đã chụp lại rồi đăng lên mạng xã hội.

Theo những hình ảnh đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, một cặp đôi có vẻ lớn tuổi ngồi trên ghế. Sau đó, cả hai có những hành động thân mật. Chưa hết, cặp đôi tiếp tục cởi quần diễn "cảnh nóng" khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.

Hiện tại, đây vẫn đang là chủ đề nóng được mọi người bàn tán không ngừng - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của người phụ nữ chứng kiến, sự việc xảy ra vào ngày 6/9 vừa qua. Ban đầu, khi nhìn thấy cảnh tượng trên, chị đã bị sốc vì không thể tin rằng cặp đôi lớn tuổi lại dám làm điều này giữa thanh thiên bạch nhật. Chia sẻ với truyền thông địa phương, chị cho biết cặp đôi đã “hành sự” ít nhất 1 giờ trên sân thượng bãi đậu xe rồi mới lặng lẽ rời đi. Người này cũng cho biết thêm, hai nhân vật chính có lẽ đã hơn 50 tuổi.

Ngay sau khi được đăng tải, những bức ảnh trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được mọi người bàn luận không ngừng. Hầu hết mọi người đều phẫn nộ trước hành động của cặp đôi này. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận chỉ trích, mỉa mai cả hai "già mà không nên nết".

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