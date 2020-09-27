Vụ tai nạn thương tâm khiến 2 cháu nhỏ tử vong, người bố bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. Sau tai nạn, tài xế container đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch UBND phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến 3 bố con thương vong.

Thông tin trên Người lao động cho biết, khoảng hơn 17 giờ ngày 26/9, xe container mang biển số 29H 166.xx do N.T.L (sinh năm 1987, quê Hải Dương) điều khiển đi theo hướng từ cảng Đình Vũ về Hà Nội, khi chạy tới khu vực ngã tư Metro (thuộc phường Sở Dầu) thì va chạm với một chiếc xe máy. Chiếc xe này do anh L.V.N (sinh năm 1978) điều khiển, chở theo 2 đứa con nhỏ là L.M.A (3 tuổi) và L.N.K (10 tuổi).

Vụ tai nạn thương tâm khiến 3 bố con thương vong. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế container đã rời khỏi hiện trường - Ảnh: Lao Động

Vụ tai nạn giao thông khiến 2 cháu bé tử vong tại chỗ, người bố bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng.

Cũng theo nguồn tin trên, sau vụ tai nạn nghiêm trọng, tài xế container đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương truy tìm người tài xế gây tai nạn để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng này.

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